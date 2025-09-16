Detuvieron en un partido del Ascenso a uno de los barras de Independiente que protanizó los incidentes ante la U de Chile

Se trata de Federico Jiménez Arguello, quien se encontraba prófugo. Fue encontrado en un partido de la Primera C.

Detención de barrabrava de Independiente involucrado en la violencia ante U de Chile. Foto: Ministerio de Seguridad

Durante el partido entre Berazategui y Deportivo Muñiz, la Policía detuvo a Federico Jiménez Arguello, señalado como integrante de la barra brava de Independiente que participó en los incidentes del Rojo ante U de Chile.

La causa en su contra lo acusa de lesiones graves agravadas en ocasión de un espectáculo deportivo.

Federico Jiménez Argüello, barrabrava de Independiente involucrado en la violencia ante U de Chile. Foto: X

Jiménez Arguello era buscado por haber agredido violentamente a simpatizantes de Universidad de Chile en un enfrentamiento ocurrido tiempo atrás.

El operativo de seguridad en el duelo de la Primera C contó con controles reforzados a partir de la información sobre la presencia del implicado.

Violencia en el partido entre Independiente y U de Chile por Copa Sudamericana. Foto: EFE

Las autoridades remarcaron que se trata de un caso en seguimiento judicial y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.