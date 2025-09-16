Fórmula 1: uno por uno, los cambios que tendrán los monoplazas la próxima temporada

En 2026 habrá un nuevo cambio generacional en los monoplazas de la categoría reina del automovilismo. Los autos serán más potentes, pequeños, ligeros, ágiles y respetuosos con el medio ambiente. Los detalles en la nota.

Cambios en los autos de Fórmula Uno para 2026. Foto: REUTERS

La FIA, el organismo mundial que gobierna el automovilismo, impuso un nuevo reglamento que definirá este deporte a partir de 2026.

Una importante revisión en la aerodinámica se combinará con las nuevas reglas de las unidades de potencia, que incluyen un aumento de la potencia de las baterías y el uso de combustibles 100% sostenibles. Según la FIA, “el objetivo no es otro que los monoplazas sean más ágiles, competitivos, más seguros y sostenibles“ en la Fórmula 1.

Cambios en los autos de Fórmula Uno para 2026. Foto: REUTERS

Empezando por la aerodinámica, los monoplazas de Fórmula 1 tendrán un aspecto diferente a partir de 2026 debido a que el organismo que gestiona el deporte decidió dar un nuevo golpe sobre la mesa creando coches más cortos (de 3.600 a 3.400 milímetros de distancia entre ejes) y angostos (pasarán de 2.000 a 1.900 milímetros) que los actuales monoplazas de F1.

A causa de esta reducción de tamaño, los autos disminuirán su peso y serán más ágiles, uno de los objetivos clave del reglamento de 2026. Los técnicos de la FIA se propusieron a eliminar un total de 30 kilos con respecto a las máquinas de 2022 para reducir el peso hasta los 768 kg -722 kg de coche y 46 kg de neumáticos-.

Cambios en los autos de Fórmula Uno para 2026. Foto: REUTERS

Además, con las nuevas normas, se redujo la carga aerodinámica en un 30% y la resistencia al aire en un 55% en un intento por mejorar la eficiencia y la manejabilidad, y hacer que los coches sean más competitivos para incentivar los adelantamientos.

Con respecto a los neumáticos, las llantas de 18 pulgadas, que sustituyeron a las de 13 pulgadas en 2022, se mantienen, aunque con algunos pequeños cambios. La anchura de los neumáticos delanteros se redujo en 25 mm y la de los traseros en 30 mm, lo que reducirá el peso, y según la FIA “habrá una pérdida mínima de agarre”.

Se esperan más adelantamientos en la Fórmula 1 durante 2026

Uno de los avances más destacados será la incorporación de aerodinámica activa, con alerones delanteros y traseros móviles. Este sistema permitirá que los monoplazas reduzcan la turbulencia que afecta al coche que viene detrás, favoreciendo así maniobras de adelantamiento más frecuentes y carreras más reñidas.

Además, se implementará un nuevo sistema de asistencia de potencia -Manual Override- que otorgará a los pilotos un breve impulso adicional de la batería cuando estén a menos de un segundo del coche que precede. Esta innovación busca generar más oportunidades de adelantamiento y dinamizar la estrategia de carrera, aumentando la competencia entre los pilotos y ofreciendo espectáculos más intensos para los fanáticos.

Con esta innovación, el actual sistema de DRS (Drag Reduction System) quedará obsoleto.