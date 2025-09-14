Boca Juniors empató con Rosario Central en un partido marcado por el histórico gol olímpico de Ángel Di María

El ‘Xeneize’ y el ‘Canalla’ igualaron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia había puesto en ventaja a la visita, pero el campeón del mundo dijo presente con un memorable tanto para darle un punto al conjunto de Ariel Holan.

Ángel Di María y un golazo inolvidable. Foto: X @RosarioCentral

El Gigante de Arroyito fue testigo de un gol increíble de Ángel Di María. Tras ser coreado antes del inicio del partido, Fideo metió un gol olímpico que ya dio la vuelta al mundo. Ese tanto, además de histórico, le valió rescatar un punto a Rosario Central frente a Boca Juniors.

El gol olímpico de Ángel Di María a Boca Juniors. Créditos: X @TNTSportsAR

El Canalla empató 1-1 contra el Xeneize, que había empezado ganando gracias a un cabezazo de Rodrigo Battaglia tras un centro milimétrico de Brian Aguirre.

El desarrollo del partido entre Rosario Central y Boca Juniors

Más allá de los dos tantos del partido, el encuentro estuvo lleno de emociones. En un estadio repleto de hinchas de Rosario Central felices por la vuelta al Gigante de Arroyito tras la victoria en el clásico frente a Newell´s, el partido no decepcionó.

Mientras Di María demostró estar intacto en su segunda etapa en el fútbol argentino, Leandro Paredes se encargó de manejar los hilos de su equipo con sus típicos pases filtrados y una personalidad de líder.

Rosario Central empató 1-1 contra Boca en el Gigante de Arroyito. Foto: X @RosarioCentral

Tras el empate, Boca se ubicó en el tercer puesto del Grupo A, mientras que Central escaló a la sexta posición de la Zona B. Así, ambos conjuntos están clasificando parcialmente a los octavos de final del Torneo Clausura.

En lo que a la Tabla Anual respecta, ambos tienen 46 puntos y se ubican en los tres puestos de clasificación a la Copa Libertadores, junto a River Plate.

Las estadísticas del empate entre Rosario Central y Boca