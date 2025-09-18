José Mourinho volvió al club donde comenzó su carrera: fue presentado como técnico del Benfica

Mou vuelve a las Águilas tras 25 años y tendrá a Nicolás Otamendi como capitán de su equipo. Tendrá la Liga portuguesa y la Champions League por delante.

Jose Mourinho en Benfica. Foto: REUTERS

Tras su paso por el Fenerbahce, el portugués José Mourinho fue presentado como nuevo entrenador del Benfica, club con el que ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026/2027.

Mou vuelve así a comandar el Benfica 25 años después y tras haber pasado por clubes como el Real Madrid, el Tottenham, la Roma, el Chelsea y el Manchester United.

El puesto en las Águilas estaba vacante tras el despido del técnico Bruno Lage, después de la derrota como local ante el Qarabag por la Champions League y empatar frente al Santa Clara en la última jornada de la Liga de Portugal.

Presentación de José Mourinho como técnico del Benfica. Video: REUTERS.

“Ninguno de los otros clubes gigantes en los que tuve la oportunidad de entrenar me hizo sentir más honrado, con más responsabilidad, más motivado que ser entrenador del Benfica”, afirmó el técnico de 62 años, quien aseguró que se siente “más vivo que nunca”.

“Soy más altruista, soy menos egocéntrico, pienso menos en mí, pienso más en el bien que puedo hacer a los otros, en la alegría que puedo dar a los otros. No soy importante, el Benfica es importante, los aficionados del Benfica son importantes”, añadió.

Sobre su reto más inmediato, que es el sábado contra el AVS en la Liga de Portugal, recordó que la mitad de los jugadores del Benfica están en el segundo día de recuperación y que no puede cambiar “todo al mismo tiempo”, tras el traspié en Europa.

Jose Mourinho en Benfica. Foto: REUTERS

“Tenemos que entrar en el campo sabiendo que no somos solo 11, que somos muchos millones y pensar en ellos -agregó-. Desde el punto de vista táctico, voy a meter el dedito, pero muy controlado, no quiero desvirtuar la esencia, y no soy capaz de cambiar mucho. Y con toda honestidad, muchas cosas fueron bien hechas por mi antecesor”.