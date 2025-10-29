Mourinho y una frase muy particular sobre la edad de Otamendi, figura del Benfica: “Nico es...”

El DT portugués se refirió a los años que tiene el zaguero central del Benfica y de la Selección Argentina, que son 37, y evitó hablar de su futuro en el club, en medio de los rumores de salida con destino a River.

Nicolás Otamendi, figura y capitán del Benfica. Foto: Reuters/Pedro Nunes.

Nicolás Otamendi sigue siendo sinónimo de vigencia a sus 37 años y así lo entiende su entrenador del Benfica de Portugal, José Mourinho. El técnico no escatimó elogios para con el defensor central de la Selección Argentina.

El DT portugués aprovechó la ocasión para no guardarse elogios sobre su capitán, en medio de los rumores que lo vinculan con una posible llegada a River Plate.

Otamendi es uno de los "caudillos" de la Selección Argentina. Foto: Reuters.

¿Qué dijo José Mourinho sobre Nicolás Otamendi?

En conferencia de prensa, Mou destacó la vigencia del campeón del mundo a sus 37 años: “Una cosa es la edad real y otra lo que vemos en el campo y en los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos de 38 y 40 que son jóvenes. Nico es joven”.

Con esto dejó en claro que, al entrenador portugués, que supo tener una carrera sumamente exitosa, no le preocupa que Otamendi esté cerca de los 40 años.

José Mourinho no se guardó elogios para con Otamendi. Foto: REUTERS

Justamente, el defensor central se mantiene en pleno esplendor de su carrera como futbolista, en lo que es ya su sexta temporada en el Benfica. Su contrato, empero, finaliza al término de la actual temporada. Por ello, su nombre vuelve a sonar como posible refuerzo de River, equipo del cual Otamendi es hincha, dicho por él de manera pública.

River quiere a Nicolás Otamendi

Cierto es que River y principalmente su entrenador, Marcelo Gallardo, están interesados en repatriar a Nicolás Otamendi y sumarlo a las filas del equipo Millonario. Esta idea podría reactivarse en 2026, cuando el zaguero central ya tenga 38 años cumplidos y post Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Marcelo Gallardo busca repatriar a Otamendi para su River.

No sería la primera vez que River trajera a sus filas a un campeón del mundo. De hecho, en su plantel actual cuenta con cuatro de ellos: Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.