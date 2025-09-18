La confesión de Colapinto en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: “Conocemos las limitaciones”
En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, Franco Colapinto habló este jueves con la prensa y recordó su histórica actuación con Williams Racing en 2024, cuando sumó sus primeros puntos.
“Tengo recuerdos increíbles de aquella Q3 y los puntos que conseguimos con Williams”, destacó Colapinto, sobre uno de los momentos más destacadas de su breve carrera en la máxima categoría del automovilismo.
A pesar de ello, el joven pilarense fue realista sobre las dificultades que tendrá con Alpine este año: “Conocemos las limitaciones del coche. Rectas muy largas, y el paquete no es el más adecuado para esta pista”.
En cuanto al circuito callejero de Azerbaiyán, el piloto de 22 años destacó: “Bakú es uno de los circuitos más hermosos que visitamos. Sus vistas de la ciudad vieja y de las Flame Towers lo hacen único“.
“Este fin de semana el objetivo será estar en posición de aprovechar las oportunidades que seguramente se presentarán. No será sencillo, pero daremos nuestro máximo esfuerzo”, concluyó.
El trazado de Azerbaiyán, de seis kilómetros y 20 curvas, es reconocido por su exigencia técnica y por la frecuencia con la que aparecen el coche de seguridad o el Virtual Safety Car.
El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 05:30 horas
- Práctica Libre 2: 09:00 horas
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 05:30 horas
- Clasificación: 09:00 horas
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 08:00 horas
El calendario completo de la Fórmula 1
- Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú): 19 al 21 de septiembre
- Gran Premio de Singapur (Singapur): 3 al 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 17 al 19 de octubre
- Gran Premio de México (Ciudad de México): 24 al 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil (San Pablo): 7 al 9 de noviembre
- Gran Premio de Estados Unidos (Las Vegas): 20 al 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar (Lusail): 28 al 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina): 5 al 7 de diciembre