La confesión de Colapinto en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: “Conocemos las limitaciones”

El piloto argentino, actualmente en Alpine, regresa al circuito callejero de Bakú, donde consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo. A pesar del buen recuerdo, reconoció que su monoplaza no es el más adecuado para esta pista.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Anton Vaganov)

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, Franco Colapinto habló este jueves con la prensa y recordó su histórica actuación con Williams Racing en 2024, cuando sumó sus primeros puntos.

“Tengo recuerdos increíbles de aquella Q3 y los puntos que conseguimos con Williams”, destacó Colapinto, sobre uno de los momentos más destacadas de su breve carrera en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Leonhard Foeger)

A pesar de ello, el joven pilarense fue realista sobre las dificultades que tendrá con Alpine este año: “Conocemos las limitaciones del coche. Rectas muy largas, y el paquete no es el más adecuado para esta pista”.

En cuanto al circuito callejero de Azerbaiyán, el piloto de 22 años destacó: “Bakú es uno de los circuitos más hermosos que visitamos. Sus vistas de la ciudad vieja y de las Flame Towers lo hacen único“.

Franco Colapinto seguido de cerca por Isack Hadjar. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

“Este fin de semana el objetivo será estar en posición de aprovechar las oportunidades que seguramente se presentarán. No será sencillo, pero daremos nuestro máximo esfuerzo”, concluyó.

El trazado de Azerbaiyán, de seis kilómetros y 20 curvas, es reconocido por su exigencia técnica y por la frecuencia con la que aparecen el coche de seguridad o el Virtual Safety Car.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1 : 05:30 horas

Práctica Libre 2: 09:00 horas

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 : 05:30 horas

Clasificación: 09:00 horas

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00 horas

Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2024. Foto: X @F1

