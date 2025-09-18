Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

La expectativa está puesta en la nueva prueba del piloto argentino, que, si bien venía de su mejor carrera en Países Bajos, en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Con una nueva oportunidad para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán.

La decimoséptima fecha de la temporada 2025, que tiene lugar en el circuito callejero de Bakú, la expectativa está puesta en la nueva prueba del piloto argentino, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Si bien venía de su mejor carrera en Países Bajos, en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Franco Colapinto podría ser sancionado por culpa de Alpine. Foto: REUTERS

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 05:30 hs

Práctica Libre 2: 09:00 hs

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 05:30 hs

Clasificación: 09:00 hs

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00 hs

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado, está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Franco Colapinto vuelve a Azerbaiyán, donde sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1. Foto: X @F1

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025