River cayó 2-1 ante Palmeiras y la llave por los cuartos de final de la Libertadores se definirá en Brasil

El Millonario cayó ante el Verdao en Núñez por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Lucas Martínez Quarta descontó sobre el final.

River Plate vs. Palmeiras en el estadio Mas Monumental, por el partido de ida de los cuartos de la Copa Libertadores 2025. Foto: FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

River perdió 2-1 ante Palmeiras de Brasil, en condición de local, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

En el partido disputado en el estadio Monumental de Núñez, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador a los 6 minutos de juego y Vitor Roque amplió la ventaja a los 40. En el complemento, Lucas Martínez Quarta descontó a los 43 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar por dos goles o más en el partido de vuelta que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.

En lo pronto, River visitará el sábado a las 21.15 horas a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, los del entrenador portugués Abel Ferreira sacaron un buen resultado para soñar con las semifinales de la Copa Libertadores. El próximo sábado desde las 21 horas, recibirá a Fortaleza en el Allianz Parque.

Gallardo tras la derrota: “Estamos vivos, hay que escribir una nueva historia”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, fue autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos, especialmente en la primera parte, luego de perder el partido frente a Palmeiras, al afirmar que a su equipo “le costó hacer pie”, aunque aseguró que están “vivos y hay que escribir una nueva historia” de cara a la revancha.

Marcelo Gallardo Foto: JUAN FOGLIA /NA.

El DT de 49 años fraccionó el partido en dos mitades muy distintas, asumiendo que en la primera fueron “superados” por el equipo del entrenador Abel Ferreira, aunque en el segundo tiempo mostraron “rebeldía” y empuje, para descontar.

Admitiendo los errores, pero mostrando confianza de cara al partido de vuelta, Gallardo comentó que tenían “una clara idea de cómo jugar el partido”, aunque perdieron el control luego del gol tempranero, el cual lo deja “molesto” por tratarse de una desatención en la pelota parada a los cinco minutos de juego.

De todas formas, el “Muñeco” se quedó con la cara que dio su equipo en el segundo tiempo, con “cierta rebeldía” que le dejó la sensación de que el empate era una posibilidad concreta sobre el final del partido, dejando en claro que Palmeiras los “respetó” en la segunda parte, y que quedaron “vivos” para “dar vuelta la serie en Brasil”.