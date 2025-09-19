Briatore reconoció que Colapinto tiene un competidor para quedarse en Alpine en 2026: “Mi único interés”

El italiano reconoció que todavía no está confirmada la continuidad del argentino. Quién es el otro piloto, en la nota.

Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1. Foto: Reuters (Piroschka Van De Wouw)

Franco Colapinto pelea semana a semana por asegurar su lugar en Alpine para la temporada 2026. La escudería francesa de Fórmula 1 ya le renovó el contrato a Pierre Gasly pero el futuro del argentino es un misterio aún, tal como confirmó Flavio Briatore.

El asesor ejecutivo de Alpine indicó que hay un competidor para el ex Williams: Paul Aron. Hasta el momento, son los únicos dos candidatos para quedarse con el asiento disponible en el equipo.

Flavio Briatore y Franco Colapinto. Foto: Instagram @briatoreflavio

El italiano confirmó también que el nombre se definirá “en una o dos carreras más”, por lo que el rendimiento de Franco Colapinto en los próximos días será fundamental para mantenerse en la categoría.

En charla con el medio especializado The Race, Briatore explicó que los rumores acerca de un interés por Liam Lawson o Yuki Tsunoda no son ciertos. Por esto, se achica la lista de candidatos para acompañar a Gasly en 2026.

Paul Aron es el piloto reserva principal de Alpine. Incluso participó de una prueba libre en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza. Incluso fue el candidato de la anterior gestión de la escudería cuando se buscaba el reemplazante de Jack Doohan.

Paul Aron, piloto reserva de Alpine. Foto: Instagram @paularon_

Durante 2025, el estonio sumó experiencia en simulador y pruebas específicas, incluyendo el programa TPC con autos de temporadas anteriores y ensayos de neumáticos Pirelli.

“Paul es un buen chico y además un piloto muy rápido. Y yo necesito entender qué es lo mejor para el equipo. Mi único interés es incorporar al mejor piloto disponible y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple”, concluyó Briatore.

Paul Aron, Jack Doohan, Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine para 2025. Foto: X @AlpineF1Team

El crecimiento de Franco Colapinto, clave en el futuro de Alpine

El italiano valoró el crecimiento de Colapinto en las últimas competencias, aunque advirtió sobre las exigencias que implica debutar en la máxima categoría: “Los jóvenes llegan con mucha presión. Es muy difícil gestionar el auto y hablar con los ingenieros en un equipo enorme, de mil personas. Es una gran responsabilidad”.

En ese marco, Briatore reconoció que varios pilotos llegaron prematuramente a la F1, pero destacó la evolución de figuras como Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto y el propio Colapinto: “Después de seis, siete u ocho carreras se puede ver que están mejor. Y ahora Franco está mejor”, subrayó.