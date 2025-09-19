La Conmebol publicó los audios del VAR de la polémica jugada de Flamengo y Estudiantes: ¿qué dijo?

Gonzalo Plata fue expulsado sobre el final del partido y los árbitros de la cabina no pudieron intervenir por ser doble amarilla. Escuchalo en la nota.

Copa Libertadores, Flamengo vs Estudiantes. Foto: EFE

La Conmebol difundió los audios del VAR en la polémica jugada del encuentro entre Flamengo y Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El debate llegó al final del partido, cuando Andrés Rojas le mostró la segunda tarjeta a Gonzalo Plata. En los audios, un árbitro de cabina preguntó: “¿Qué sacó?”. “Doble amarilla para el 50”, respondieron. “Estoy viendo al revés”, replicaron, al constatar que la falta había sido de Facundo Rodríguez contra el ecuatoriano.

En la conversación entre los árbitros donde quedó claro que el juez principal sancionó mal la jugada que derivó en la expulsión del ecuatoriano, aunque no pudo ser corregida por tratarse de una segunda amarilla.

El VAR señaló que no podía intervenir porque la acción no era roja directa ni penal, dado que el contacto fue afuera del área: “Juega el balón el 50. Fuera del área. No tengo cómo entrar”, se escuchó en la comunicación oficial.

Además, la revisión omitió un detalle previo: Rodríguez había tocado la pelota con la mano antes de la falta. Ese error también quedó fuera de la decisión final.

En el Maracaná, Flamengo arrancó 2-0 en diez minutos, pero Estudiantes descontó con Guido Carrillo y se mantuvo en partido, por lo que consiguió una chance de dar vuelta el resultado en La Plata.