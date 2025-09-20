¿Afecta a Franco Colapinto?: un piloto fue descalificado y habrá cambios en la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán

El corredor fue excluido de la clasificación en Bakú luego de que su monoplaza no superara una inspección técnica de la FIA.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Esteban Ocon fue descalificado de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán luego de que su monoplaza no superara una inspección técnica de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA).

Como consecuencia, el piloto francés largará desde la última posición en la carrera de este domingo. Esto no afecta a Franco Colapinto -que clasificó por delante de Ocon- pero sí a su compañero Pierre Gasly y a Alexander Albon, quienes avanzan una posición en la parrilla.

La jornada del sábado estuvo marcada por una clasificación accidentada y caótica en el circuito callejero de Bakú, que incluyó seis banderas rojas y múltiples incidentes. La FIA demoró varias horas en confirmar la parrilla definitiva debido a las investigaciones que involucraron a varios pilotos, incluyendo infracciones a banderas amarillas por parte de Nico Hülkenberg y Kimi Antonelli.

El piloto francés Esteban Ocon. Foto: Reuters.

Los detalles de la descalificación de Esteban Ocon

Pero la sanción más severa fue para Ocon. Tras una inspección técnica realizada al término de la clasificación, los comisarios detectaron que su Haas violaba el Artículo 3.15.17 del Reglamento Técnico de la FIA, referido a la deflexión del alerón trasero.

La pieza en cuestión excedía los límites permitidos: se registraron desviaciones de 0,6 mm en el lado izquierdo y 0,825 mm en el derecho, cuando el reglamento solo permite hasta 0,5 mm.

El piloto y un representante del equipo fueron citados a declarar en el puesto de control de la FIA en el paddock de Bakú. Luego de más de una hora de análisis y revisión de pruebas, la escudería estadounidense reconoció que se trató de una falla en el proceso de producción del ensamblaje del alerón, lo cual generó la discrepancia.

Ante el incumplimiento técnico, los comisarios determinaron la descalificación de Ocon de la clasificación. Sin embargo, la FIA aceptó el pedido de Haas para que el piloto pudiera participar de la carrera, aunque partiendo desde el último lugar en la grilla.

Ocon había clasificado en el 18° lugar tras verse afectado por la bandera roja provocada por el accidente del argentino Franco Colapinto en la Q1. Justamente, Colapinto había quedado 17°, seguido por Gasly y Albon. Con la sanción, Gasly y Albon suben un lugar cada uno y el francés de Haas cierra el pelotón.

El piloto francés Esteban Ocon. Foto: Reuters.

La carrera está programada para comenzar este domingo a las 8:00 (hora argentina) y promete emociones desde la largada, con una grilla que mezcla experiencia, juventud y varios autos fuera de su posición habitual.

Así quedó la parrilla de salida en Bakú: