Fórmula 1: el récord que Franco Colapinto ayudó a romper en la histórica clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino tuvo un choque en Bakú, lo que impidió que complete su sesión. Fue una qualy más que accidentada, una consecuencia del trazado angosto y la búsqueda de los límites con los autos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: X AlpineF1Team

Franco Colapinto no terminó la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán como esperaba: chocó, no pudo superar la Q1 y largará 16°. Lo cierto es que no fue el único en tener complicaciones, ya que hubo una cantidad récord de banderas rojas durante la qualy.

Récord de banderas rojas en una clasificación de Fórmula 1

El argentino protagonizó un llamativo choque casi a la par de su compañero. Mientras intentaba mejorar sus tiempos, Pierre Gasly se despistó y quedó en una zona de escape. El ex Williams estaba apenas unos metros atrás, no pudo controlar su coche y terminó contra las protecciones.

Así fue el choque de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Video: X SC_ESPN.

“Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso, apenas doblé en la curva el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó ni entiendo el por qué”, detalló ante la prensa tras la actividad en Bakú.

El golpe, además de dejar entre los últimos a los dos Alpine, hizo que salga la bandera roja y se termine la Q1. Sin embargo, no fue la primera: minutos antes, Alexander Albon de Williams impactó en una curva y se vio obligado a abandonar, por lo que saldrá 20° este domingo.

Franco Colapinto chocó en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: Captura de pantalla

Otro que tuvo inconvenientes con su auto fue Niko Hulkenberg de Sauber, también en la Q1. El piloto perdió el control en una curva e impactó de frente contra las protecciones, aunque pudo seguir en pista. De todos modos, de manera preventiva, hubo bandera roja para limpiar la pista.

Una vez iniciada la Q2, hubo más inconvenientes en el circuito callejero de Bakú. Oliver Bearman tuvo un roce en la angosta trazada y le produjo daños a su coche, suficientes para tener que abandonar la sesión este sábado.

Oliver Bearman tuvo que abandonar tras un choque en Q2. Foto: Captura de pantalla

Si bien la segunda parte de la clasificación pudo completarse de manera correcta, la definición volvió a tener a pilotos yendo al límite y la consecuencia de jugar con las dimensiones de la pista: la bandera roja.

Cuando apenas tres pilotos (Carlos Sainz, Liam Lawson y Isack Hadjar) habían logrado marcar una vuelta rápida, fue Charles Leclerc de Ferrari quien se despistó y produjo serios daños sobre su monoplaza. El sábado fue más que olvidable para la escudería italiana: Lewis Hamilton no clasificó a la Q3 y el monegasco largará 10° este domingo.

Por último, cuando se empezaban a definir los principales lugares de la grilla de salida, Oscar Piastri de McLaren falló en su intento de vuelta rápida y chocó contra las barreras. Pensando en la pelea por el campeonato, su compañero Lando Norris no pudo sacar gran ventaja y clasificó 6°.

Oscar Piastri fue el último de los accidentados de la clasificación en Azerbaiyán. Foto: Captura de pantalla

De esta manera, se alcanzaron las seis banderas rojas en una misma clasificación, algo inédito para la historia de la Fórmula 1. El récord lo tenía el Gran Premio de Brasil 2024, donde hubo cinco.

Gran Premio de Azerbaiyán 2025: a qué hora corre Franco Colapinto

El plato fuerte del fin de semana se dará este domingo, con la esperada carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2026. La largada será a la 8, hora argentina, en lo que representará una nueva búsqueda de Colapinto por sumar puntos en Fórmula 1.

La buena noticia dentro del problemático cierre de la clasificación es que fue más rápido que su propio compañero, Pierre Gasly. Incluso marcó mejores tiempos en la FP1 y FP3, por lo que demostró que puede competir de igual a igual con el francés.