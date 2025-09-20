Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Azerbaiyán tras chocar en la clasificación

El piloto argentino completó de manera accidentada la clasificación en Bakú y no pudo superar la Q1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Azerbaiyán, tras un buen desempeño en la clasificación pero que terminó de manera accidentada. Pierre Gasly, su compañero, saldrá 19°, que tampoco pudo superar la Q1.

El argentino cerraba la primera parte de la clasificación para asegurar su lugar en Q2, aunque tuvo un despiste y chocó contra las protecciones. Gasly se había despistado metros más adelante y tampoco pudo mejorar sus tiempos.

De esta manera, los eliminados en Q1 fueron Franco Colapinto (16), Niko Hulkenberg de Sauber (17), Esteban Ocon de Haas (18), Pierre Gasly y Alexander Albon de Williams (20).

Gran Premio de Azerbaiyán: a qué hora corre la carrera Franco Colapinto

Domingo 21 de septiembre: 8:00.

El insólito momento de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino culminó 15° en la última práctica libre del fin de semana, por encima de su compañero Pierre Gasly. Más allá de su buen rendimiento, se hizo viral por una charla con su ingeniero, que lo advirtió acerca de un llamativo golpe contra su monoplaza.

Franco Colapinto fue golpeado por una manzana durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Video: X.

Si bien las paredes y la trazada angosta parecen la principal amenaza para los pilotos en el circuito de Azerbaiyán, a Franco Colapinto lo golpeó una manzana.

“Parece que golpeaste algún tipo de fruta, como una manzana que cayó de un árbol”, le advirtieron desde Alpine. La imagen no miente: se ve que un objeto aparece en el video e impacta contra su casco.

El argentino sin terminar de entender lo que ocurría, consultó: “¿Una manzana? ¿Se ha roto algo?”. Para su suerte, no hubo complicaciones a nivel rendimiento por el impacto de esta fruta.

Imágenes posteriores dejaron en evidencia que la supuesta manzana fue primero golpeada por Fernando Alonso de Aston Martin. Al ser impactada por el monoplaza, saltó por los aires y cayó contra el auto del argentino.