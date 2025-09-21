El enojo de Julián Álvarez con el Cholo Simeone tras ser sustituido en el Atlético de Madrid: “Siempre a mí”

El delantero tuvo un día para el olvido, ya que también erró un penal en el empate del “Colchonero” ante Mallorca.

Julián Álvarez, Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Julián Álvarez se enojó con el Cholo Simeone tras ser sustituido en el encuentro que Atlético Madrid empató con Mallorca. El entrenador sacó al delantero en el minuto 62 del partido, cuando todo iba 0-0. Quien entró en su lugar fue Sorloth, que encima duró apenas diez minutos antes de ser expulsado.

Las imágenes de la transmisión muestran a un Julián que se sentó contrariado en el banco de suplentes, enojado, meneando la cabeza y murmurando una queja que parece decir: “Siempre a mí”.

El enojo de Julián Álvarez con el Cholo Simeone. Video: DAZN

Esta es la cuarta vez en cinco fechas que el ex River no termina un partido de LaLiga de España. En la primera fecha, contra el Espanyol, Simeone lo sacó a los 82′ con 1-1 en el marcador, en un partido que el “Colchonero” perdería 2-1.

En la segunda jornada, disputó los 90 minutos ante el Elche, pero en la tercera, el Cholo lo volvió a cambiar en la recta final, a los 88′.

Diego Simeone. Foto: EFE

Julián Álvarez erró un penal en el empate del Atlético

El delantero de la Selección Argentina no solo sufrió por el cambio, sino que también malogró un penal.

A los 13’ del primer tiempo, el “Araña” lanzó un tiro definitivo que terminó en la atajada de Leo Román Riquelme, el arquero de Mallorca.