Franco Colapinto corre el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino buscará repetir su hazaña con la escudería francesa, con la cual aún no logró puntos este 2025.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

Con la nueva chance para Franco Colapinto en Alpine, este domingo a las 8 horas regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán, que ya tuvo las pruebas libres del viernes y la clasificación de este sábado.

La decimoséptima fecha de la temporada 2025, que tiene lugar en el circuito callejero de Bakú, la expectativa está puesta en la nueva prueba del piloto argentino, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Si bien venía de su mejor carrera en Países Bajos, en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Franco Colapinto podría ser sancionado por culpa de Alpine. Foto: REUTERS

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán inició este viernes con las prácticas libres, y este sábado tuvo la clasificación. La carrera se corre desde las 8 de la mañana.

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 8 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025