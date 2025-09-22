Volvieron a internar a Miguel Ángel Russo: ¿qué le encontraron al entrenador de Boca?

Tras el empate 2 a 2 del Xeneize y Central Córdoba de Santiago del Estero, el experimentado DT fue hospitalizado tras realizarse chequeos médicos en el Sanatorio Fleni.

Miguel Ángel Russo tuvo que ser internado nuevamente. Foto: Manuel Cortina / SOPA Images via

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, debió ser internado nuevamente tras ir a hacerse sus chequeos médicos correspondientes en el Sanatorio Fleni.

Los médicos encontraron a Russo deshidratado y débil, luego de que pasasen 20 días desde su última internación, que remitió a un episodio similar, por el que también debió ser hospitalizado.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca. Foto: NA

¿Por qué había sido internado Miguel Ángel Russo a principio de septiembre?

El DT de Boca, oriundo de Lanús y de 69 años, había sido dado de alta el pasado viernes 5 de septiembre tras haber estado también internado en el Sanatorio Fleni.

En esta oportunidad, Russo había sido hospitalizado como medida de precaución luego de que se le detectara una infección urinaria en uno de los estudios médicos realizados a principios de esa semana.

Esto fue el pasado martes 2 de septiembre, luego de que Boca ganase su encuentro con Aldosivi por el torneo local.

En esa oportunidad, como en la actual, Russo se presentó en la clínica para hacerse chequeos médicos de rutina. Superó sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, pero un estudio de orina arrojó la presencia de una infección, lo que motivó su inmediata atención médica.

En un primer momento, se optó por mantenerlo en observación durante gran parte del día mientras recibía antibióticos vía suero. Sin embargo, para evitar posibles complicaciones, los médicos decidieron internarlo. Durante su internación, el entrenador recibió medicación e hidratación constante con el objetivo de acelerar su recuperación.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Finalmente, tras una evolución favorable, Russo fue dado de alta el viernes por la mañana.

En aquella oportunidad, la rápida recuperación del técnico llevó tranquilidad al mundo Boca, donde Russo es una figura clave en el armado del equipo y en la conducción del grupo. Se espera que en los próximos días retome los entrenamientos con normalidad, siempre bajo supervisión médica para evitar recaídas.