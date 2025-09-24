River busca la hazaña en Copa Libertadores: así está el historial contra Palmeiras

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo buscará meterse entre los cuatro mejores, aunque deberá remontar el resultado de la ida.

River y Palmeiras en Copa Libertadores. Foto: NA

River busca la hazaña en Brasil. Tras caer por 2 a 1 como local ante Palmeiras, el conjunto de Marcelo Gallardo buscará conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores este miércoles, desde las 21:30.

La caída en el Monumental sumó un nuevo antecedente positivo para el Verdao, que tiene un historial favorable ante el Millonario.

River Plate en Copa Libertadores. Foto: REUTERS

La serie de cuartos de final está abierta y, a pesar de tener que jugar de visitante, River se ilusiona con meterse entre los mejores cuatro del certamen.

El historial entre River y Palmeiras

El historial entre ambos equipos marca un leve dominio del Palmeiras, que ganó 3 partidos, empató 3 y cayó en solo 2. Como si fuera poco, un dato alerta en River: siempre que se enfrentaron en instancias de eliminación directa consiguió la clasificación.

River y Palmeiras en Copa Mercosur Foto: NA

El primer cruce entre ambos equipos se dio en las semifinales de la Copa Libertadores 1999. En dicha serie, el Millonario ganó la ida como local por 1-0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3-0 con tantos de Alex y Roque Junior, quien marcó por duplicado.

Ese mismo año, pero en la Copa Mercosur, River y Palmeiras se volvieron a cruzar, esta vez en la fase de grupos. En el primer enfrentamiento, que se dio en el Monumental, igualaron 3-3, mientras que en Brasil el Palmeiras goleó nuevamente por 3-0, lo que significó la eliminación de los argentinos.

Dos años después, en la fase de grupos de la Copa Mercosur, el “Millonario” y el “Verdao” se volvieron a ver las caras. En aquella ocasión se dieron los últimos dos empates en el historial, ya que igualaron 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.

River y Palmeiras en Copa Libertadores. Foto: NA

El último antecedente entre ambos equipos, previo a la actual serie, en las semifinales de la Copa Libertadores 2021, es el más doloroso para los hinchas de River.

En la ida, que se llevó a cabo en la cancha de Independiente, el Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3-0.

Sin embargo, River fue por el milagro en Brasil y un sólido arranque con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré ilusionaba a los fanáticos “Millonarios” con la remontada.

Copa Libertadores, Palmeiras vs. River, REUTERS

Incluso Gonzalo Montiel anotó el gol que hubiese significado la igualdad en el global, pero fue anulado de manera insólita en una revisión donde el VAR “le buscó el pelo al huevo”.

Finalmente, el Palmeiras terminaría perdiendo 2-0 como local, pero avanzó gracias al 3-0 obtenido en la ida. Ya en la final, los dirigidos por el portugués Abel Ferreira conseguirían un triunfo agónico por 1-0 ante el Santos para conquistar su segunda Copa Libertadores.

Semifinales de la Copa Libertadores 1999

River 1 – 0 Palmeiras

Palmeiras 3 – 0 River

Fase de grupos de la Copa Mercosur 1999

River 3 – 3 Palmeiras

Palmeiras 3 – 0 River

Fase de grupos de la Copa Mercosur 2001

Palmeiras 2 – 2 River

River 3 – 3 Palmeiras

Semifinales de la Copa Libertadores 2020

River 0 – 3 Palmeiras

Palmeiras 0 – 2 River

Cuartos de la Copa Libertadores 2025