Boca Juniors lanzó un parte médico sobre el Chipi Barijho: cómo sigue su salud tras descompensarse en el predio de Ezeiza

El mundo del fútbol estaba atento a las redes sociales de Boca Juniors para conocer más detalles respecto al estado de salud de Antonio “Chipi” Barijho, luego de que el entrenador de la Séptima División del Xeneize fuera hospitalizado por un fuerte dolor en el pecho.

Como se esperaba, menos de 24 horas después de lo sucedido, el Departamento Médico del Fútbol Profesional de Boca Juniors publicó un parte médico oficial, comunicando la situación de Chipi. “Tuvo un episodio de precordialgia cuando se encontraba en el Predio de Ezeiza”, detalló.

En el escrito, el club informó que al exfutbolista le detectaron un “evento coronario agudo” luego de realizarle un cateterismo cardíaco. En consecuencia, Barijho “fue sometido con éxito a una angioplastia con stent“. Además, el Xeneize aseguró que ya se encuentra “estable”.

El Chipi Barijho continuará con “cuidados intensivos” y, una vez cumplidas las 48 horas, “se evaluará el tratamiento a seguir”.

El paso del Chipi Barijho como jugador de Boca

En su carrera como futbolista, Barijho tuvo dos pasos por el Xeneize. El primero, fue entre 1998 y 2002 tras llegar proveniente de Huracán. El segundo fue entre 2003 y 2004, aunque no tuvo mayor protagonismo dentro del campo de juego.

En total, disputó 89 partidos con la camiseta del elenco de la Ribera, en los que convirtió 40 goles y aportó 9 asistencias. Además, recibió 25 tarjetas amarillas, fue expulsado en 4 oportunidades y logró cuatro títulos a nivel local y otros cuatro internacionales.

Como futbolista, el delantero tuvo una extensa carrera con pasos destacados por clubes como Huracán, Boca, Banfield e Independiente. En el exterior jugó en Grasshopper (Suiza), Saturn (Rusia) y Barcelona (Ecuador). Su retiro fue en 2009 en Deportivo Merlo.

Hoy en día, el hombre de 48 años trabaja en las inferiores del Xeneize desde 2019. Llegó bajo la gestión de Nicolás Burdisso como director deportivo y su primera función fue como DT de la cuarta división, junto a Héctor Bracamonte.