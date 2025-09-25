El hijo del Chipi Barijho dio detalles de su internación: qué se sabe sobre su estado de salud

El exfutbolista del Xeneize sufrió un dolor en el pecho que obligó a atenderlo de urgencia, por lo que fue internado.

Antonio Barijho. Foto: X

Antonio “Chipi” Barijho generó preocupación en el mundo Boca este miércoles, cuando sufrió una descompensación y tuvo que ser atendido de urgencia. En las últimas horas, se conocieron más detalles de lo ocurrido y cómo está su estado de salud.

El exfutbolista sintió un “fuerte dolor en el pecho”, por lo que fue ingresado de urgencia. En este contexto, Jona, el hijo del técnico de la 7° división del Xeneize, rompió el silencio acerca de las complicaciones de salud de su padre.

Antonio Barijho. Foto: NA

“Muchísimas gracias a todos por los mensajes. A todos los que se preocuparon por mi papá, gracias a Dios salió todo bien. ¡Hay Chipi para rato!”, expresó el hijo del Chipi Barijho a través de sus redes sociales.

Además, compartió una imagen desde el hospital, donde se ve al integrante de las inferiores del Xeneize en una cama con su familia.

El mensaje de la familia del Chipi Barijho tras su internación de urgencia. Foto: Instagram

La descompensación de Antonio Barijho ocurrió en la previa del partido de Reserva de Boca ante Newell’s, en el predio de Ezeiza. Allí, comenzó a sentir un “fuerte dolor en el pecho”, que obligó a atenderlo de urgencia.

El Chipi Barijho fue atendido de urgencia: qué se sabe de su descompensación

Diego Monroig, periodista de ESPN, indicó que el técnico se encontraba en Boca Predio debido a que “cada vez que juega la Reserva, el presidente de Boca se junta con cada uno de los técnicos de las diferentes categorías y ven todos” el partido de la categoría.

Antonio Barijho. Foto: X

“Se descompensó con un fuerte dolor en el pecho, un gran susto se llevaron todos. La ambulancia fue clave para estabilizarlo y llevarlo rápidamente a un hospital. Sigue internado, pero ya pasó el susto. Por suerte se movieron realmente a tiempo cada uno de los profesionales que estaba”, explicó Monroig sobre la situación.

Mientras sigue internado en una clínica ubicada en Monte Grande, se conoció que al exjugador le realizaron una “angioplastia para colocarle un stent”, según detalló Leandro Aguilera, periodista de TyC Sports.

Hasta el momento, Boca no emitió ningún comunicado sobre la salud de Antonio Barijho, más allá de que se conocieron sus avances a través de los periodistas partidarios.