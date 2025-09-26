Alan Velasco le ganó la pulseada a Williams Alarcón y será titular en la visita de Boca a Defensa y Justicia

El ex Independiente ocupará el lugar de Carlos Palacios en el 11 del “Xeneize”. El chileno estará ausente tras una distensión en el músculo pectíneo izquierdo.

Alan Velasco. Foto: Instagram @bocajrs

Boca tiene como próximo compromiso la visita a Defensa y Justicia, por la décima fecha del Torneo Clausura. Para el encuentro, Miguel Ángel Russo no contará con dos titulares: Edinson Cavani y Carlos Palacios.

El delantero uruguayo tampoco fue de la partida ante Central Córdoba y su lugar lo ocupó Milton Giménez. Ahora, con la lesión del chileno, el DT se decantó por Alan Velasco como su reemplazante.

Alan Velasco, nuevo jugador de Boca. Foto: Instagram @bocajrs

La decisión fue tomada por el cuerpo técnico con el aval de Russo, quien tuvo el alta tras estar especializado y con su presencia en el banco este sábado a las 19 en Florencio Varela en duda.

Palacios sufrió una distensión en el músculo pectíneo izquierdo durante la práctica del jueves, lo que confirmó los estudios médicos y lo dejó fuera del partido.

El DT tenía previsto repetir el once que igualó 2-2 ante Central Córdoba, pero la ausencia del chileno obligó a modificar la alineación y contar con el ingreso de Velasco.

Carlos Palacios. Foto: NA

Aunque había perdido titularidad en los últimos encuentros, el ex Independiente siempre fue considerado un recurso importante por el cuerpo técnico. En el último partido, fue el único cambio que realizó Boca, lo que refleja la confianza que todavía mantiene en él.

Otra opción evaluada era Williams Alarcón, quien finalmente ocupará el banco y podría ingresar en el segundo tiempo.

Los números de Alan Velasco en el Torneo Clausura

Russo fue dado de alta, pero no se sabe si dirigirá ante Defensa y Justicia

Russo fue dado de alta este viernes tras permanecer internado durante dos días de manera provisoria en el sanatorio Fleni de Belgrano, pero aún no se sabe si dirigirá este sábado ante Defensa y Justicia.

El lunes, el experimentado director técnico de 69 años asistió al sanatorio a realizarse estudios de rutina y los médicos detectaron que estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, situación que motivó que quedara en observación.

Tras recibir medicación e hidratación por medio de suero, el entrenador fue dado de alta por la tarde, pero el miércoles volvió a ser internado hasta este viernes que se retiró del sanatorio Fleni de Belgrano.

Durante estos dos días ausentes, los entrenamientos fueron comandados por los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, con la cabeza puesta en el encuentro de este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.