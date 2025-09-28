River perdió contra Deportivo Riestra en medio de un clima caliente en el Monumental por la eliminación de la Copa Libertadores

Fue 1-2 gracias a los goles de Antony Alonso, Pedro Ramirez y Giuliano Galoppo. Maximiliano Salas fue expulsado en el “Millonario”.

River Plate vs Deportivo Riestra. Foto: X @prensariestra

River Plate perdió 1-2 ante Deportivo Riestra por la décima fecha del Torneo Clausura. Los goles del partido en el Más Monumental los marcaron Antony Alonso y Pedro Ramirez para el visitante, mientras que Giuliano Galoppo marcó para el local. Maximiliano Salas fue expulsado.

El encuentro era crucial para el “Millonario”, que llegó golpeado al encuentro con el “Malevo” tras la dura eliminación de la Copa Libertadores a manos del Palmeiras.

Juanfer Quintero, River Plate vs Deportivo Riestra. Foto: X @RiverPlate

Para colmo de males, River empezó perdiendo a los 12 minutos del primer tiempo. Pablo Monje lanzó un centro preciso para la cabeza del uruguayo Alonso, que dejó sin reacción a Franco Armani.

Los de Marcelo Gallardo llegarían al empate a los 24′, cuando Galoppo agarró un rechazo de la defensa rival y venció a Ignacio Arce con un potente remate de volea.

El “Malevo” estiraría la ventaja a los 6 minutos del segundo tiempo. Ramírez aprovechó un grosero error de Fabricio Bustos y ejecutó un disparo preciso que descolocó a Armani.

River Plate vs Deportivo Riestra. Foto: X @RiverPlate

River lograría el empate un par de minutos después gracias a Miguel Ángel Borja, pero el árbitro Pablo Echavarría comunicó que el “Colibrí” estaba en posición adelantada.

El amargo cierre para el partido del “Millonario” llegó a los 79’, cuando Maxi Salas se fue expulsado del terreno de juego por una fuerte protesta al juez de línea.

La próxima fecha, River visitará a Rosario Central, el domingo 5 de octubre a las 21.15. Por su parte, Riestra será local ante Vélez Sarsfield, el lunes 6 a las 19.

El resumen de River vs Riestra