Colapinto recordó su solitario camino hasta llegar a la Fórmula 1: “Le dije que estaba ahí para hacer lo que amo”

Durante una entrevista con ‘Beyond The Grid’, el podcast oficial de la F1, el piloto argentino recapituló algunos duros momentos que vivió antes de llegar a la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Reuters (Jennifer Lorenzini)

El piloto argentino Franco Colapinto, quien actualmente corre para la escudería Alpine de la Fórmula 1, recordó la época en la que se fue a vivir a Europa: “Tenía 13 o 14 años y estaba solo”.

En diálogo con ‘Beyond The Grid’, el podcast oficial de la F1, Colapinto contó: “Cuando me mudé a Europa solo tenía 14 o 13 años y fue complicado para mí. Cuando todo va bien es fácil disfrutar y estás feliz, pero cuando no va bien y estás solo...”.

“No tenía ningún amigo. Yo estaba en una fábrica, no había nada. Estaba solo, no tenía manager, solo estaba con los mecánicos todos los días”, confesó el joven pilarense de 22 años sobre sus inicios.

Franco Colapinto recordó su dura historia de vida hasta llegar a la Fórmula 1. Foto: REUTERS

Pese a lo dura que fue aquella época, Colapinto siempre se mantuvo firme en búsqueda de cumplir su sueño de llegar a la Fórmula 1 y, prueba de ello, es una situación que vivió después de una carrera en Inglaterra.

“Había que cruzar el canal y tuve que mostrar el pasaporte porque era argentino. Me bajé y mostré los papeles que mis papás habían firmado para que pudiera viajar solo”, relató con su gracia habitual el pilarense.

Y continuó: “La mujer que lo recibió me dijo: ‘No podés estar acá, tenés que estar en el colegio’. Le dije que estaba ahí para hacer lo que amo, porque para mí la mejor escuela es vivir la vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo”.

Franco Colapinto todavía no consiguió puntos con su Alpine. Foto: REUTERS

Por último, destacó el gran valor que tuvieron sus padres al aceptar que se vaya a Europa solo para competir: “Todos pensaron que estaba loco por hacer eso, que mi familia estaba loca por dejarme hacerlo”.

“¿Quién dejaría que su hijo tan pequeño se vaya a la otra parte del mundo donde no sabe el idioma? No creo que muchos padres hagan eso. En ese momento fue una decisión muy difícil para ellos”, concluyó.

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Actualmente, Colapinto está disputando su segunda temporada en F1. En 2024, debutó con la escudería británica Williams Racing, con la cual corrió nueve Grandes Premios y cosechó un total 5 puntos.

Franco Colapinto sumó 5 puntos en su temporada debut con Williams Racing. Foto: Reuters.

En este 2025, el piloto argentino participó en 11 Grandes Premios con la escudería francesa Alpine, que marcha última en el Campeonato de Constructores con tan solo 20 unidades, aportadas por Pierre Gasly.