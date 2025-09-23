El crudo y triste mensaje de Alpine que preocupa a Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1

La escudería francesa parece haberse dado por vencida en la presente temporada de la máxima categoría del automovilismo, a pesar de que todavía restan por delante siete Grandes Premios. ¿Qué sucederá con el piloto argentino?

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está siendo una pesadilla para Alpine, ya que marcha último con 20 puntos. Ante este panorama, la escudería francesa fue sumamente sincera y reconoció que “las últimas carreras serán difíciles”.

“Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base”, comunicó Alpine, sin muchas vueltas, a través de sus redes sociales.

With our current package, we know the last few races will be tough.



En 2024, la escudería francesa finalizó quinto en el Campeonato de Constructores. Sin embargo, este año, solo suma 20 unidades aportadas por Pierre Gasly, debido a que ni Franco Colapinto ni Jack Doohan sumaron puntos.

“No hubo ritmo este fin de semana. Muy difícil circuito para nosotros, trabajemos para la próxima, Singapur”, fue el mensaje que compartió Gasly, en referencia al Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó décimo octavo.

Franco Colapinto finalizó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

En medio de la expectativa por el futuro de Colapinto, el asesor ejecutivo Flavio Briatore dejó en claro que depositan toda su expectativa en la próxima temporada, cuando cambiarán el actual motor de Renault por Mercedes.

“Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”, señaló Briatore. Mientras tanto, el piloto argentino se prepara para su próxima presentación, en el Gran Premio de Singapur, que se correrá el domingo 5 de octubre de 2025.

Fórmula 1: el calendario completo de 2025

5 de octubre : Gran Premio de Singapur

19 de octubre : Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre : Gran Premio de México

9 de noviembre : Gran Premio de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre : Gran Premio de Las Vegas

30 de noviembre : Gran Premio de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos Lando Norris (McLaren): 299 Max Verstappen (Red Bull): 255 George Russell (Mercedes): 212 Charles Leclerc (Ferrari): 165 Lewis Hamilton (Ferrari): 121 Kimi Antonelli (Mercedes): 78 Alexander Albon (Williams): 70 Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 37 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Carlos Sainz (Williams): 31 Liam Lawson (Racing Bulls): 30 Fernando Alonso (Aston Martin): 30 Esteban Ocon (Haas): 28 Pierre Gasly (Alpine): 20 Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 Oliver Bearman (Haas): 16 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las posiciones del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1