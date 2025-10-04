Deportivo Madryn va por la épica y es finalista por el primer ascenso a la Liga Profesional

Por otro lado, Alvarado es el segundo conjunto que descendió a la Primera B Metropolitana junto a Arsenal.

Deportivo Madryn a un paso del sueño de Primera Foto: @ClubMadryn

Se definió la Zona A, donde Deportivo Madryn es el primer equipo confirmado para jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, mientras que Alvarado es el segundo conjunto que descendió a la Primera B Metropolitana junto a Arsenal.

El “Aurinegro” cayó por la mínima ante Colegiales, quien peleaba por ingresar al Reducido, pero quedó en el noveno lugar con 47 puntos. El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Valentín Robaldo a los 12 minutos del complemento.

Por el lado de Deportivo Madryn, ya tenía definido el primer puesto, aún con la derrota. Con este resultado, finalizó en la cima con 60 puntos, consiguiendo una diferencia de cinco puntos contra Atlanta.

El equipo de Chubut perdió, pero se aseguró el primer puesto Foto: @ClubMadryn

Los otros resultados del fútbol del ascenso

El equipo de Villa Crespo tampoco pudo ante Deportivo Maipú al caer por 3 a 0. Con el triunfo, el conjunto de Mendoza consiguió el séptimo lugar del Reducido con 48 puntos y espera la definición de la Zona B para conocer a su próximo rival.

En cuanto al “Bohemio”, finalizó como escolta de Deportivo Madryn con 55 puntos, perdiendo la posibilidad de sumar un nuevo triunfo ante su gente en el estadio Don León Kolbovski.

Tristán Suárez superó por la mínima a Quilmes y finalizó tercero, sellando una gran campaña en la que consiguió 52 unidades. El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Alexis Domínguez de penal.

Gimnasia y Tiro dio vuelta el partido, en donde comenzó perdiendo, y se llevó el triunfo ante Racing de Córdoba por 2 a 1 en condición de visitante. Los goles para el equipo de Salta fueron de Ivo Cháves y Matías Birge.

Alvarado, otro de los descendidos a la tercera categoría Foto: @ClubAlvaOficial

Para la “Academia cordobesa” fue el defensor Manuel Guanini, en contra, quien realizó el único tanto. Con este resultado, el “Albo” terminó cuarto con 51 puntos, mientras que Racing de Córdoba quedó décimo con 41 unidades.

San Miguel y San Martín de Tucumán igualaron 2 a 2 en un duelo peleado por subir en los puestos del Reducido. Para el “Trueno Verde” el delantero Agustín Lavezzi convirtió un doblete, mientras que para el “Santo” fueron el mediocampista Juan Ezequiel Cuevas y el delantero Aarón Spetale los autores de los tantos.

Por otro lado, Ferro, quien logró salvarse del descenso, goleó por 3 a 1 a Patronato, que necesitaba ganar para escalar en los puestos del Reducido, y finalizó en el octavo puesto con 48 puntos.

A su vez, se definió el último descenso de la Zona B, que fue Alvarado quien cayó por 5 a 0 ante Arsenal, también descendido, y la próxima temporada jugará en el Federal A.

En simultáneo, Almagro logró salvarse del descenso con ayuda del equipo de Sarandí, ya que en condición de local los “Cirujas” cayeron por 1 a 0 frente a Güemes de Santiago del Estero, quien no ganaba de visitante desde hace dos años.