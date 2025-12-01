De dónde son los 30 equipos que jugarán el Torneo Apertura 2026: el impresionante récord de Córdoba

Con ascensos y descensos definidos, la Liga Profesional 2026 tendrá 30 equipos en Primera. Conocelos.

Con los ascensos y descensos ya confirmados, el fútbol argentino definió los 30 equipos que participarán en el Torneo Apertura 2026. Un curioso dato es motivo de orgullo para los simpatizantes cordobeses.

Tras haber finalizado la fase regular del Torneo Clausura, en primera división, y los play-off, en el ascenso, ya podemos saber cuáles serán los clubes que formarán parte de la Liga Profesional de Fútbol.

Los descensos de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, así como los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, terminaron de definir la lista de competidores.

Estudiantes de Río Cuarto. Foto: X @EstudiantesRio4

De qué provincias son los 30 equipos que estarán en Primera División en 2026

Buenos Aires

Aldosivi

Argentinos

Banfield

Barracas Central

Boca Juniors

Defensa

Estudiantes de La Plata

Gimnasia La Plata

Huracán

Independiente

Lanús

Platense

Racing Club

Deportivo Riestra

River

San Lorenzo

Sarmiento

Tigre

Vélez

Córdoba

Belgrano

Estudiantes de Río Cuarto

Instituto

Talleres

Santa Fe

Rosario Central

Newell’s

Unión

Mendoza

Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

Independiente Rivadavia

Santiago del Estero

Central Córdoba

Tucumán

Atlético Tucumán

Con esta composición, los hinchas cordobeses tienen un motivo sorprendente para ponerse orgullosos del nivel deportivo de su provincia. Será la primera vez en 41 años que más de cuatro equipos oriundos de Córdoba participen en Primera: Belgrano, Instituto, Talleres y ahora Estudiantes de Río Cuarto.

La última vez, en 1985, dijeron presente Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing y Talleres. Sin embargo, el récord lo tiene el año 1984, cuando seis conjuntos de Córdoba participaron: Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente.

Todos los títulos que estarán en juego desde 2026

Con las últimas modificaciones anunciadas por la AFA, habrá ocho oportunidades para que los clubes argentinos griten campeón.

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeón de Liga (el equipo que más puntos sume en la tabla general anual)

Trofeo de Campeones (el campeón del Apertura vs. el campeón del Clausura, a partido único en cancha neutral)

Supercopa Internacional (el Campeón de Liga frente al ganador del Trofeo de Campeones)

Copa Argentina

Supercopa Argentina (el ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina)

Recopa de Campeones

La recopa de Campeones, la más reciente incorporación, se jugará con los equipos que hayan conseguido coronar en la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.