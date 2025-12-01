De dónde son los 30 equipos que jugarán el Torneo Apertura 2026: el impresionante récord de Córdoba
Con ascensos y descensos definidos, la Liga Profesional 2026 tendrá 30 equipos en Primera. Conocelos.
Con los ascensos y descensos ya confirmados, el fútbol argentino definió los 30 equipos que participarán en el Torneo Apertura 2026. Un curioso dato es motivo de orgullo para los simpatizantes cordobeses.
Tras haber finalizado la fase regular del Torneo Clausura, en primera división, y los play-off, en el ascenso, ya podemos saber cuáles serán los clubes que formarán parte de la Liga Profesional de Fútbol.
Los descensos de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, así como los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, terminaron de definir la lista de competidores.
De qué provincias son los 30 equipos que estarán en Primera División en 2026
Buenos Aires
- Aldosivi
- Argentinos
- Banfield
- Barracas Central
- Boca Juniors
- Defensa
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia La Plata
- Huracán
- Independiente
- Lanús
- Platense
- Racing Club
- Deportivo Riestra
- River
- San Lorenzo
- Sarmiento
- Tigre
- Vélez
Córdoba
- Belgrano
- Estudiantes de Río Cuarto
- Instituto
- Talleres
Santa Fe
- Rosario Central
- Newell’s
- Unión
Mendoza
- Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
- Independiente Rivadavia
Santiago del Estero
- Central Córdoba
Tucumán
- Atlético Tucumán
Con esta composición, los hinchas cordobeses tienen un motivo sorprendente para ponerse orgullosos del nivel deportivo de su provincia. Será la primera vez en 41 años que más de cuatro equipos oriundos de Córdoba participen en Primera: Belgrano, Instituto, Talleres y ahora Estudiantes de Río Cuarto.
La última vez, en 1985, dijeron presente Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing y Talleres. Sin embargo, el récord lo tiene el año 1984, cuando seis conjuntos de Córdoba participaron: Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente.
Todos los títulos que estarán en juego desde 2026
Con las últimas modificaciones anunciadas por la AFA, habrá ocho oportunidades para que los clubes argentinos griten campeón.
- Torneo Apertura
- Torneo Clausura
- Campeón de Liga (el equipo que más puntos sume en la tabla general anual)
- Trofeo de Campeones (el campeón del Apertura vs. el campeón del Clausura, a partido único en cancha neutral)
- Supercopa Internacional (el Campeón de Liga frente al ganador del Trofeo de Campeones)
- Copa Argentina
- Supercopa Argentina (el ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina)
- Recopa de Campeones
La recopa de Campeones, la más reciente incorporación, se jugará con los equipos que hayan conseguido coronar en la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.