Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza definen el ascenso a Primera: todos los cruces del Reducido

La última fecha de la Primera B Nacional definió a los cruces de la instancia definitoria del torneo.

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza jugarán la final por el ascenso a Primera. Foto: X

Se definió la primera ronda de la Primera B Nacional y ya se conoce el cruce que definirá el primer ascenso a la Primera División. Con la presencia de Deportivo Madryn ya confirmada desde la fecha anterior, la segunda zona se definió este domingo: Gimnasia de Mendoza es el otro finalista, tras ganarle a Defensores de Belgrano.

Además, la última fecha diagramó los cruces del Reducido, el torneo que definirá el segundo cupo para ascender en Argentina.

Deportivo Madryn a un paso del sueño de Primera Foto: @ClubMadryn

Por un lado, Deportivo Madryn quedó en lo más alto de la Zona A, con una diferencia de cinco puntos sobre Atlanta. Por el otro, Gimnasia de Mendoza tuvo que esperar a la última fecha para asegurar su lugar, a tres puntos de Estudiantes de Río Cuarto.

La final entre ambos equipos por el ascenso será a partido único, aunque todavía no se confirmó ni el lugar ni la hora, más allá de que la sede elegida será neutral. En caso de que haya empate a los 90 minutos, se jugará un alargue de dos tiempos de 15 minutos y, en caso de que siga igual, habrá definición por penales.

Gimnasia de Mendoza clasificó a la final por el ascenso a Primera. Foto: x GimnasiaMendoza

Cabe recordar que el perdedor de dicho partido pasará a formar parte del Reducido, aunque desde la segunda fase. Con respecto a la primera, ya se definieron los siete cruces, que se jugarán entre los segundos y octavos de cada zona.

Al igual que la final, cada partido del Reducido se jugará a partido único, aunque con un cambio en la sede: la localía se definirá por la ubicación en la tabla regular.

Se definen los ascensos a Primera: los cruces de la primera fase del Reducido