Rivales a la vista: contra quién jugaría la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial Sub 20

Los de Diego Placente ya están clasificados tras golear 4-1 a Australia. Ahora, van por el primer puesto del Grupo D ante Italia.

Mundial Sub 20, Argentina vs. Australia. Foto: EFE

La Selección Argentina ya está clasificada a los octavos de final del Mundial Sub 20 tras golear 4-1 a Australia. Ahora, el equipo de Diego Placente buscarán deberá enfrentarse a Italia para definir el primer y segundo puesto del Grupo D.

En cualquiera de las dos situaciones, la “Albiceleste” pasará directamente a la fase eliminatoria junto a los cuatro mejores terceros.

Mundial Sub 20, Argentina vs. Australia. Foto: EFE

Contra quién jugaría Argentina la siguiente fase del Mundial Sub 20

Si Argentina finaliza en la posición, lugar que se asegura con un empate ante Italia, enfrentará al mejor tercero proveniente del grupo B, E o F; siendo los máximos favoritos Corea del Sur, Paraguay (cuatro unidades en el B), Sudáfrica (Grupo E) y Nigeria (del F).

Los sudafricanos tienen tres puntos, al igual que Francia. Si bien los galos tienen peor diferencia de gol, están mejor ubicados por el duelo directo ante los de África (triunfo 2-1).

Contra alguno estos rivales, el encuentro se desarrollaría el miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el Julio Martínez Prádanos, casa de la U de Chile.

Argentina vs Cuba por el Mundial Sub 20. Foto: X @Argentina

En caso de que Argentina pierda, quedará en la segunda posición segundos y jugaría contra Estados Unidos, que hoy es puntero del Grupo E. En ese caso, el encuentro sería el jueves 9 de octubre desde las 16.30 en Rancagua.

El once de Argentina vs Italia por el Mundial Sub 20

Con la mira puesta en el primer puesto del grupo, Diego Placente pararía el siguiente once ante Italia:

Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco.

Posiciones del Mundial Sub 20