Mundial Sub 20: Argentina le ganó a Italia 1 a 0 y se quedó con el primer puesto del grupo

El gol lo marcó el defensor Dylan Gorosito a los 30 minutos del complemento.

La Sub 20 de Placente clasificó primera en su grupo Foto: X @Argentina

La Selección argentina Sub 20 se impuso 1 a 0 ante Italia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino.

Argentina e Italia desarrollaron un encuentro friccionado, con ambos equipos sin poder vulnerar las defensas rivales durante el primer tiempo. La primera ocasión clara la tuvieron los de Diego Placente con el defensor y capitán Julio Soler que desbordó por la derecha y envió un centro pasado que se fue cerrando y terminó pegando en el travesaño del arquero Nunziante, cerca de los 20 minutos de juego.

A los 38 minutos, el mediocampista Lorenzo Riccio marcó el 1-0 para la selección de Italia tras un desborde de Francesco Verde en el que la pelota llegó al borde del área chica, donde Riccio la empujó y anotó pero el árbitro costarricense Keylor Herrera recurrió al VAR y decidió anular el tanto debido a que consideró que Verde le robó la pelota a Santiago Fernández con infracción en el inicio de la jugada.

Argentina impuso su jerarquía y se quedó con el grupo Foto: X @Argentina

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander, el defensor Dylan Gorosito rompió el cero a los 30 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D. Ya en octavos de final, la ´Albiceleste´ jugará el próximo miércoles a las 16.30 horas en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica.