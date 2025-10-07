Mala noticia para Scaloni: FIFA confirmó que Nicolás Otamendi se perderá el debut del Mundial 2026

El central fue expulsado en el último partido de Eliminatorias ante Ecuador y no podrá estar en la primera fecha de la Copa del Mundo. Sin embargo, quedó habilitado para disputar la Finalissima.

Expulsión de Nicolás Otamendi ante Ecuador por Eliminatorias. Foto: REUTERS

El Comité Disciplinario de la FIFA ratificó el rumor con el que temía el cuerpo técnico de Scaloni: Nicolás Otamendi deberá cumplir la fecha de suspensión por la expulsión en el encuentro ante Ecuador por Eliminatorias en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El zaguero de 37 años cometió una infracción a los 31 minutos del primer tiempo sobre Enner Valencia cuando el delantero se encontraba mano a mano frente a “Dibu” Martínez y el árbitro David Alejandro Fuentes no dudo en expulsarlo.

Nicolás Otamendi fue expulsado en Argentina. Foto: REUTERS

Además, por la expulsión, la AFA recibió una multa de 5.000 francos suizos (unos 6.300 dólares).

Argentina aún no conoce a sus rivales en la zona, ya que el sorteo del Mundial se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

Nicolás Otamendi; Selección Argentina. Foto: NA.

La buena noticia es que el defensor del Benfica estará habilitado para disputar la Finalissima ante España, por lo que Argentina podrá contar con uno de sus puntales en un choque clave en la previa a la Copa del Mundo.