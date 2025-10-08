Ansiedad, presión e interés de Red Bull: los 3 factores que influyeron sobre Colapinto en su temporada debut en la Fórmula 1
Durante el final de su primera temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto vivió una “montaña rusa de emociones” que lo llevaron a sufrir accidentes voluntarios e involuntarios a bordo de su Williams, en las últimas carreras de 2024.
En este contexto, James Vowles, jefe de la escudería británica, explicó que Colapinto padeció estos incidentes a causa de la “presión sobre sus hombros” por una butaca en 2025 y los rumores que lo vinculaban a Red Bull.
En una entrevista con ‘Beyond the Grid’, Vowles aseguró que esa carga llevó a Colapinto a “situaciones que comenzaron a repetirse”, en referencia a los accidentes que marcaron el cierre de su etapa en Williams.
El jefe de la escudería británica destacó que el argentino hizo ”un gran trabajo adaptándose rápido“. Sin embargo, conforme avanzaba la temporada y se cerraban los asientos, la ansiedad por asegurar su futuro comenzó a jugarle en contra.
Además de ello, los rumores que lo vinculaban a Red Bull incrementaron dicha presión: “¿Desconcentrado? No. Pero, ¿lo influyó? Definitivamente. Cuando deseas algo con tanta intensidad, a veces no logras rendir al mismo nivel que antes“.
A pesar de los accidentes voluntarios, el jefe de Williams reconoció que los incidentes de los pilotos en la actual generación de coches es algo normal dado que es “fácil sobreexigir a estos monoplazas”. “Probablemente sea el error más común que todos cometemos. Pero es difícil evitarlo”, concluyó.
Fórmula 1: las 5 carreras restantes que tendrá Franco Colapinto
- 19 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: Gran Premio de México
- 9 de noviembre: Gran Premio de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas
- 30 de noviembre: Gran Premio de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)
Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1
- Oscar Piastri (McLaren): 336 puntos
- Lando Norris (McLaren): 314
- Max Verstappen (Red Bull): 273
- George Russell (Mercedes): 237
- Charles Leclerc (Ferrari): 173
- Lewis Hamilton (Ferrari): 127
- Kimi Antonelli (Mercedes): 88
- Alexander Albon (Williams): 70
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 37
- Fernando Alonso (Aston Martin): 34
- Carlos Sainz (Williams): 32
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Liam Lawson (Racing Bulls): 30
- Esteban Ocon (Haas): 28
- Pierre Gasly (Alpine): 20
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18
- Oliver Bearman (Haas): 18
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0