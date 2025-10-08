Ansiedad, presión e interés de Red Bull: los 3 factores que influyeron sobre Colapinto en su temporada debut en la Fórmula 1

James Vowles, jefe de Williams Racing, señaló que estos puntos fueron cruciales en los accidentes voluntarios e involuntarios que sufrió el joven piloto argentino en 2024. Además, destacó las cualidades del pilarense como rookie de la máxima categoría.

James Vowles y Franco Colapinto. Foto: X @WilliamsRacing

Durante el final de su primera temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto vivió una “montaña rusa de emociones” que lo llevaron a sufrir accidentes voluntarios e involuntarios a bordo de su Williams, en las últimas carreras de 2024.

En este contexto, James Vowles, jefe de la escudería británica, explicó que Colapinto padeció estos incidentes a causa de la “presión sobre sus hombros” por una butaca en 2025 y los rumores que lo vinculaban a Red Bull.

James Vowles, jefe de equipo de Williams Racing. Foto: X @WilliamsRacing

En una entrevista con ‘Beyond the Grid’, Vowles aseguró que esa carga llevó a Colapinto a “situaciones que comenzaron a repetirse”, en referencia a los accidentes que marcaron el cierre de su etapa en Williams.

El jefe de la escudería británica destacó que el argentino hizo ”un gran trabajo adaptándose rápido“. Sin embargo, conforme avanzaba la temporada y se cerraban los asientos, la ansiedad por asegurar su futuro comenzó a jugarle en contra.

El accidente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar 2024. Foto: Reuters.

Además de ello, los rumores que lo vinculaban a Red Bull incrementaron dicha presión: “¿Desconcentrado? No. Pero, ¿lo influyó? Definitivamente. Cuando deseas algo con tanta intensidad, a veces no logras rendir al mismo nivel que antes“.

A pesar de los accidentes voluntarios, el jefe de Williams reconoció que los incidentes de los pilotos en la actual generación de coches es algo normal dado que es “fácil sobreexigir a estos monoplazas”. “Probablemente sea el error más común que todos cometemos. Pero es difícil evitarlo”, concluyó.

Fórmula 1: las 5 carreras restantes que tendrá Franco Colapinto

19 de octubre : Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre : Gran Premio de México

9 de noviembre : Gran Premio de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre : Gran Premio de Las Vegas

30 de noviembre : Gran Premio de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)

Franco Colapinto en el GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1