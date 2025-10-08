El comunicado de Boca Juniors tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El entrenador falleció a los 69 años durante su internación domiciliaria. El Xeneize, su último club, lo despidió en redes sociales.

Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de Boca. Foto: NA

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, murió a los 69 años durante su internación domiciliaria luego de luchar contra una larga enfermedad.

El director técnico falleció en su casa tras un pedido de él, avalado por su familia, de no volver a ingresar a clínicas porteñas, episodios que se reiteraron en las últimas semanas.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

El comunicado de Boca

Su último club se expresó en redes sociales al respecto: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, agrega.

Por último, cierra: “Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“.

La carrera de Russo

En su carrera como futbolista, Russo marcó una época en Estudiantes de La Plata, único club en el que jugó, donde ganó dos títulos locales y se convirtió en una figura muy querida en el Pincha.

Estuvo en las puertas de disputar el Mundial 1986 pero se quedó en afuera en el último corte. Posiblemente su gran espina en el mundo del fútbol.

Ya en su etapa de entrenador, Miguel se convirtió en una figura marcada por el éxito y se volvió ídolo de muchos clubes.

Miguel Ángel Russo con la Copa Libertadores

Su paso por Rosario Central lo metió en el olimpo de ídolos canallas, sus grandes pasos por Boca, con la Copa Libertadores incluida, y campeonatos en Lanús, Vélez y el fútbol del exterior, como Millonarios.

También tuvo pasos por equipos de la talla de San Lorenzo, Racing y destacados clubes internacionales.