Murió Miguel Ángel Russo

El entrenador falleció a los 69 años durante su internación domiciliaria. Dolor en el mundo del fútbol por el adiós de una persona muy querida.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, murió a los 69 años durante su internación domiciliaria luego de luchar contra una larga enfermedad.

El director técnico falleció en su casa tras un pedido de él, avalado por su familia, de no volver a ingresar a clínicas porteñas, episodios que se reiteraron en las últimas semanas.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: Manuel Cortina / SOPA Images via

El técnico se hizo cargo de Boca, en su tercera etapa, en el último semestre y encabezó al club de La Ribera en el Mundial de Clubes, Copa Argntina y el Torneo Clausura.

El club lo despidió en las redes sociales y todos los clubes vinculados a Russo también se expresaron para darle el último adiós a uno de los técnicos más importantes de la historia de nuestro fútbol.

La carrera de Russo

En su carrera como futbolista, Russo marcó una época en Estudiantes de La Plata, único club en el que jugó, donde ganó dos títulos locales y se convirtió en una figura muy querida en el Pincha.

Miguel Ángel Russo, técnico de Rosario Central. Foto: Twitter @RosarioCentral

Estuvo en las puertas de disputar el Mundial 1986 pero se quedó en afuera en el último corte. Posiblemente su gran espina en el mundo del fútbol.

Ya en su etapa de entrenador, Miguel se convirtió en una figura marcada por el éxito y se volvió ídolo de muchos clubes.

Miguel Ángel Russo con la Copa Libertadores

Su paso por Rosario Central lo metió en el olimpo de ídolos canallas, sus grandes pasos por Boca, con la Copa Libertadores incluida, y campeonatos en Lanús, Vélez y el fútbol del exterior, como Millonarios.

También tuvo pasos por equipos de la talla de San Lorenzo, Racing y destacados clubes internacionales.