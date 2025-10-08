El mundo del fútbol, de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo: los mensajes de los clubes argentinos

Las redes sociales se vieron conmovidas por el adiós del técnico de Boca, una persona muy querida en el ambiente. Mirá los posteos en la nota.

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

El fútbol argentino está de luto. En un día de profundo dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años, las muestras de respeto y condolencias trascendieron todas las camisetas.

Uno de los mensajes más destacados fue el de River, el eterno rival de Boca, que despidió al DT con un sentido posteo en sus redes sociales.

Miguel Ángel Russo Foto: NA

Gimnasia de La Plata, otro club lejano a Russo por su amor por Estudiantes, también se expresó para despedir al histórico entrenador.

River Plate

Independiente

Racing

San Lorenzo

Huracán

Rosario Central

Lanús

Estudiantes

Gimnasia LP

Vélez

AFA