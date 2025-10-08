La provocadora declaración de una estrella de Francia sobre la Selección Argentina: “No nos dan miedo”

El seleccionado galo es una de las grandes favoritas del próximo Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de sus mejores jugadores ya palpita una “venganza” contra la Albiceleste.

Selección de Francia Foto: REUTERS

William Saliba, defensor de la Selección de Francia, lanzó un dardo de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El actual titular de Arsenal busca revancha de aquella final ante Argentina en Qatar 2022.

Sin lugar a duda, aquella definición quedó en la historia grande del fútbol por el electrizante desarrollo de la misma y por la primera conquista mundial del astro Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Según afirmó el defensor William Saliba, buscarán vengarse en la próxima edición del certamen intercontinental: “Faltan ocho meses para el Mundial. Lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial 2022 y la Eurocopa. Pero no nos dan miedo. Ya espero que nos clasifiquemos y nos tomemos la revancha en el Mundial”.

Final del Mundial Qatar 2022. Foto: FIFA.com

“Cuando un equipo te gana, lo único que esperas es volver a jugar contra él. Y si hacemos las cosas bien y nos clasificamos, creo que tendremos la oportunidad de vengarnos. Aunque no queramos ir al Mundial a vengarnos, sólo queremos ganar. Pero si nos enfrentamos a Argentina, por supuesto que estaremos encantados de tomarnos la revancha” agregó el jugador del Arsenal de Inglaterra.

En relación con lo que será la próxima Copa del Mundo, Saliba afirmó: “Sí, ya estamos hablando del Mundial. Es la competición más importante del fútbol. Estamos impacientes por ir, pero ya tenemos que clasificarnos. Todo el mundo quiere ir”.

“Es una nueva generación de la selección francesa, ya no quedan muchos campeones del mundo de 2018. Si queremos que la nueva generación nos conozca, tenemos que ganar trofeos. Tenemos que clasificarnos para el Mundial e intentar ir allí y ganarlo” concluyó.

FIFA confirmó que Nicolás Otamendi se perderá el debut del Mundial 2026

El Comité Disciplinario de la FIFA ratificó el rumor con el que temía el cuerpo técnico de Scaloni: Nicolás Otamendi deberá cumplir la fecha de suspensión por la expulsión en el encuentro ante Ecuador por Eliminatorias en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El zaguero de 37 años cometió una infracción a los 31 minutos del primer tiempo sobre Enner Valencia cuando el delantero se encontraba mano a mano frente a “Dibu” Martínez y el árbitro David Alejandro Fuentes no dudo en expulsarlo.

Nicolás Otamendi fue expulsado en Argentina. Foto: REUTERS

Además, por la expulsión, la AFA recibió una multa de 5.000 francos suizos (unos 6.300 dólares).

Argentina aún no conoce a sus rivales en la zona, ya que el sorteo del Mundial se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.