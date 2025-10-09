Brutal video: el momento exacto en que un futbolista se rompió el cuello tras chocar contra una valla publicitaria

Samuel Asamoah, jugador del club Guangxi Pingguo de China, “corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa”. Atención: imágenes sensibles.

El futbolista togolés Samuel Asamoah. Foto: Instagram @ascona_90

Un partido entre el Guangxi Pingguo y el Chongqing Tonglianglong, por la segunda división de China, dio la vuelta al mundo. No por un golazo o alguna jugada insólita, sino por un hecho completamente desafortunado.

El futbolista nacido en Togo, Samuel Asamoah, preocupa al planeta entero luego de que su cabeza chocara contra una valla publicitaria tras un forcejeo con un rival y sufriera el quiebre de varias de las vértebras cervicales.

Un futbolista se rompió el cuello tras chocar contra una valla publicitaria. Foto: Captura

“Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa. Su carrera también podría verse gravemente afectada”, informó en un comunicado el club donde se desempeña el joven de 31 años.

Como consecuencia del choque, ocurrido el pasado domingo, y tras los exámenes médicos a los que se sometió al jugador africano, se informó que sufrió “una dislocación y fracturas de vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral”, acompañado de “una compresión nerviosa”, indicó el club chino en un comunicado.

El futbolista fue operado este miércoles “con éxito” en un hospital de Nanning, indicó el club en un nuevo comunicado. “Se encuentra recuperándose y su estado es estable”, añadió sin más detalles sobre la evolución posible de su condición.

Escalofriante video en China

Las imágenes mostraron el momento exacto en que el mediocampista intentaba cubrir con el cuerpo la pelota para que la pelota saliera del campo por la línea lateral. En ese momento, un rival intentó quitarle la posesión y empujó a Asamoah, que golpeó de lleno su cabeza contra un cartel publicitario.

Imágenes sensibles. Video: X @shanghaidaily

El jugador que lo empujó por la espalda fue sancionado con una tarjeta amarilla, mientras la preocupación por el futuro deportivo y salud de Samuel Asamoah persiste.

El enganche debutó con la Selección de Togo en 2022 y cuenta con seis partidos internacionales. Antes de su llegada a China, desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol belga.