Lionel Messi despidió a Miguel Ángel Russo con un sentido mensaje en sus redes sociales

La despedida del astro rosarino se suma a numerosos homenajes del ‘Xeneize’ y del fútbol argentino en general, destacando la imborrable huella que dejó Russo como entrenador y referente del deporte.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Lionel Messi se sumó al duelo por la muerte de Miguel Ángel Russo, el extécnico de Boca Juniors, quien murió este miércoles a los 69 años. El astro rosarino publicó un sentido mensaje en sus redes.

“QEPD Miguel, mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió de forma breve, el capitán de la Selección Argentina, a través de su cuenta de Instagram.

La despedida de Lionel Messi a Miguel Ángel Russo. Foto: Instagram @leomessi

El mensaje de Messi se suma a numerosos homenajes del ‘Xeneize’ y del fútbol argentino en general, destacando la imborrable huella que dejó Russo como entrenador y referente del fútbol.

El gesto del astro rosarino, confeso hincha de Newell’s Old Boys, refleja la admiración y el legado más allá de las rivalidades, ya que el extécnico tuvo cinco etapas al mando de Rosario Central, el clásico de la ‘Lepra’.

El emotivo homenaje de Boca Juniors para Miguel Russo

Las cuentas oficiales de Boca Juniors homenajearon en sus redes sociales al histórico director técnico Miguel Ángel Russo con un emotivo video: “Para siempre en nuestros corazones”.

El video repasa diversos momentos de Russo durante sus tres etapas como director técnico del ‘Club de la Ribera’ (2007, 2020/21 y 2025) y algunas de sus frases más recordadas.

La despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo. Créditos: Instagram @bocajrs

“A Boca uno nunca le puede decir que no”; “La gente de Boca marca un después siempre. Una de las claves de Boca es disfrutarlo”; “Respeto mucho a la gente. Donde voy, en algún aeropuerto o en algún avión, siempre hay gente de Boca”; y “La Bombonera está, siempre. Y siempre va a estar, esté quien esté”.

Por su parte, el ‘Xeneize’ destacó: “Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones”.