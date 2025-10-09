Murió Miguel Ángel Russo: quién será el próximo director técnico de Boca Juniors

El entrenador murió a los 69 años tras una prolongada lucha contra una grave enfermedad.

Murió Miguel Ángel Russo. Foto: NA

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo no solo provoca una enorme tristeza en el fútbol argentino, sino que también deja un vacío difícil de llenar en el banco de suplentes de Boca Juniors.

Tras la muerte de su entrenador, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme se ve obligada a reorganizar su estructura deportiva teniendo en cuenta que no puede dejar pasar puntos en la Tabla Anual para conseguir su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores.

Claudio Úbeda será el DT interino de Boca Juniors. Foto: NA

En el corto plazo, Claudio Úbeda, actual integrante del cuerpo técnico y hombre de confianza de Russo, quedará a cargo del equipo de manera interina, al menos hasta diciembre. La decisión se tomó para garantizar continuidad y calma en un momento tan sensible.

La directiva nunca dudó de que el cuerpo técnico se mantenga en el cargo del plantel profesional, independientemente de la evolución de la salud de Russo. De esta manera, Boca continuará siendo liderado por las mismas caras en un momento en el que el club se juega su clasificación al certamen más importante del continente y la recta final del Torneo Clausura.

Boca, entre un homenaje a Russo y la búsqueda de un nuevo entrenador

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme analiza distintas alternativas de cara al futuro, aunque las prioridades inmediatas son acompañar a la familia y organizar un homenaje acorde a su legado. Se evalúa realizar una despedida en La Bombonera, abierta al público, donde los hinchas puedan darle el último adiós al entrenador que les regaló la última Libertadores de su historia.

En el plano deportivo, Boca Juniors se ubica como líder de la Zona A del Clausura y ocupa el segundo puesto en la Tabla Anual, a tres puntos de Rosario Central, que aún debe completar un partido ante Sarmiento en Junín. Actualmente, el equipo estaría clasificando de manera directa a la Libertadores 2026, mientras que River Plate se encuentra un punto por detrás y disputaría un repechaje clasificatorio.