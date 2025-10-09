River realizó un minuto de silencio en su entrenamiento por la muerte de Miguel Ángel Russo
La muerte de Miguel Ángel Russo generó tristeza en los hinchas de los clubes que dirigió y en los fanáticos del fútbol argentino en general. No solo hinchas de River se acercan a La Bombonera para dejarle flores al exentrenador, sino que el club de Núñez envió un arreglo floral al estadio de Boca Juniors y evalúan la posibilidad de que algún dirigente pueda asistir al velorio.
Por si fuera poco, los futbolistas y cuerpo técnico del Millonario realizaron un minuto de silencio en el entrenamiento de esta mañana.
“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, escribió River Plate en sus cuentas de X e Instagram, ni bien se confirmó la noticia.
Esta mañana, en el River Camp de Ezeiza, el Muñeco dedicó algunas palabras a la memoria de Miguel en la previa de la práctica y todo el plantel, reunido alrededor del círculo central de una de las canchas del predio, le brindó un sentido minuto de silencio como homenaje.
También podría interesarte
Durante todo este jueves 9 de octubre, La Bombonera tendrá las puertas abiertas para el velorio de su entrenador. Desde River aún no hubo confirmación, y varios de sus principales dirigentes no se encuentran en el país. Jorge Brito evalúa la posibilidad de acercarse a darle el último adíos al entrenador.
Boca y River, unidos en el dolor tras la muerte de Miguel Ángel Russo
River Plate publicó: “En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador”.
A partir de ese posteo, cientos de comentarios de hinchas de Boca agradecieron el gesto con mensajes del tipo: “Gracias por el respeto” o “Gracias. Mañana volvemos a odiarnos”.
Otros hicieron hincapié en la importancia social de las publicaciones de River: “Soy hincha de Boca y estás cosas le hacen bien al fútbol y a la sociedad. Un abrazo fuerte a los hinchas del fútbol. QEPD Miguelo!”; “Gracias muchachos. Se portaron como grandes en serio. Hoy no hay odio ni jodas”.