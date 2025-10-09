River realizó un minuto de silencio en su entrenamiento por la muerte de Miguel Ángel Russo

El club de Núñez envió una corona a La Bombonera, donde se realiza el velorio del entrenador, y homenajeó al ex DT de Boca Juniors.

Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. Foto: X @RiverPlate

La muerte de Miguel Ángel Russo generó tristeza en los hinchas de los clubes que dirigió y en los fanáticos del fútbol argentino en general. No solo hinchas de River se acercan a La Bombonera para dejarle flores al exentrenador, sino que el club de Núñez envió un arreglo floral al estadio de Boca Juniors y evalúan la posibilidad de que algún dirigente pueda asistir al velorio.

Por si fuera poco, los futbolistas y cuerpo técnico del Millonario realizaron un minuto de silencio en el entrenamiento de esta mañana.

Todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador. Foto: X @RiverPlate

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, escribió River Plate en sus cuentas de X e Instagram, ni bien se confirmó la noticia.

Esta mañana, en el River Camp de Ezeiza, el Muñeco dedicó algunas palabras a la memoria de Miguel en la previa de la práctica y todo el plantel, reunido alrededor del círculo central de una de las canchas del predio, le brindó un sentido minuto de silencio como homenaje.

Durante todo este jueves 9 de octubre, La Bombonera tendrá las puertas abiertas para el velorio de su entrenador. Desde River aún no hubo confirmación, y varios de sus principales dirigentes no se encuentran en el país. Jorge Brito evalúa la posibilidad de acercarse a darle el último adíos al entrenador.

Boca y River, unidos en el dolor tras la muerte de Miguel Ángel Russo

River Plate publicó: “En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador”.

Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo. Foto: X @RiverLPM

A partir de ese posteo, cientos de comentarios de hinchas de Boca agradecieron el gesto con mensajes del tipo: “Gracias por el respeto” o “Gracias. Mañana volvemos a odiarnos”.

Otros hicieron hincapié en la importancia social de las publicaciones de River: “Soy hincha de Boca y estás cosas le hacen bien al fútbol y a la sociedad. Un abrazo fuerte a los hinchas del fútbol. QEPD Miguelo!”; “Gracias muchachos. Se portaron como grandes en serio. Hoy no hay odio ni jodas”.