De qué murió Miguel Ángel Russo: qué enfermedad tenía el histórico entrenador de Boca

Murió Miguel Ángel Russo a los 69 años y hay dolor en el mundo del fútbol. Qué enfermedad tenía el histórico entrenador de Boca.

Miguel Ángel Russo Foto: NA

Murió Miguel Ángel Russo a los 69 años y el ambiente del fútbol lo despide con profundo dolor. El entrenador perdió la vida a raíz de una batalla contra una dura enfermedad mientras se encontraba en funciones como entrenador de Boca.

El fútbol está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo. Boca informó de manera oficial que el entrenador del Xeneize perdió la vida a los 69 años en horas de la tarde del miércoles 8 de octubre.

El entrenador de Boca atravesó un cáncer de próstata. Foto: NA

De qué murió Miguel Ángel Russo

Russo había sido diagnosticado con cáncer de próstata en 2017: en ese entonces, era el director técnico de Millonarios en Colombia. Desde aquel momento, Miguel luchó contra esta dura enfermedad, pudo recuperarse y continuó con sus labores sin abandonar los regulares controles médicos.

En 2021, sufrió una infección urinaria que lo obligó a internarse en el Instituto Fleming. Si bien se recuperó, el malestar nunca desapareció del todo. “El que sabe sobre su salud es uno mismo”, había dicho en una conferencia de prensa.

A pesar de los imprevistos por su salud, el entrenador no dejó de estar ligado al fútbol y todo el ambiente lo despide con pesar a través de las redes sociales.

El comunicado de Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”, subrayó Boca en su posteo. “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, concluyó el comunicado.