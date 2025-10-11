“Miguel quería terminar en Boca”: Juvenal Rodríguez, ayudante de campo de Russo, reveló detalles de su tercer ciclo en el Xeneize

El ex futbolista colombiano reveló cómo fueron los últimos meses del entrenador. Además, confirmó quién será el técnico de Boca hasta fin de año.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

Juvenal Rodríguez, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca, reveló detalles de su tercer ciclo en el Xeneize y confirmó quién seguirá al frente del plantel.

“Hace unos ocho meses, volviendo de un partido con San Lorenzo frente a Racing, le pregunté qué pensaba hacer después. Y me dijo: ‘Vamos a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes’. Así, simple, directo, como era él”, contó Rodríguez.

Juvenal Rodríguez habló sobre el último paso de Russo en Boca. Video: Gentileza El VBAR

“Miguel quería terminar en Boca. Lo tenía clarísimo. Sabía que venía su último tramo de vida y los últimos meses fueron muy duros para él”, amplió Juvenal. “La familia le pedía que se quedara en casa, pero él se resistía. Seguía yendo a los entrenamientos, a los viajes, y así hasta la última internación. Después decidió pasar sus últimos días en su casa”, cerró.

“Nunca demostró dolor. Hace unos días le pregunté si quería que siguiéramos, si quería que nos fuéramos, si pensaba renunciar. Me contestó como siempre: ‘Tranquilo, tranquilito. Yo hablo con el Chelo (Delgado)’. Ahí entendí que él no quería dejar nada y que quería terminar siendo el técnico de Boca Juniors. No tengo dudas”, expresó.

Claudio Úbeda y Miguel Ángel Russo. Foto: Instagram @claudio_ubeda

Por otro lado, confirmó que Claudio Úbeda seguirá al frente del plantel xeneize tras la muerte del histórico entrenador.

“Por ahora, Claudio va a ser el técnico del equipo y yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Después el club decidirá cuál es el camino a seguir. Pero, por ahora, continuaremos con el legado de Miguel hasta diciembre, en las fechas que quedan y en las finales de la Copa de la Liga”, reveló el colombiano.