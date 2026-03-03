Claudio Úbeda. Foto: EFE

Boca atraviesa un momento complejo que puso en el centro de las críticas al entrenador y al presidente del club. Ganó apenas dos de los últimos siete partidos, y el fin de semana quedó expuesto el malestar de los hinchas con una catarata de silbidos. En ese contexto, el foco se posó sobre Claudio Úbeda, que aún no logra encaminar al equipo. Y en medio de ese clima, Juan Román Riquelme empezó a mirar alternativas.

En los papeles, Úbeda tiene contrato hasta junio, pero si el escenario no mejora y los resultados y el nivel del equipo siguen cayendo, la crisis puede precipitar las decisiones. Incluso si se cumplen objetivos, puertas adentro se percibe que la continuidad no estaría garantizada si Boca no logra transmitir una idea de juego convincente.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: NA.

El entrenador “tapado” que podría reemplazar a Úbeda en Boca

Uno de los nombres que más convence a Riquelme para asumir en Boca, en el caso de una salida del “Sifón”, es el de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia. La idea, sin embargo, tiene una traba que excede las voluntades de los implicados.

El calendario de Lorenzo con el seleccionado colombiano, que tendrá participación en el Mundial 2026 en el grupo K, aparece como el principal obstáculo. Por eso, esta posibilidad se proyectaría para el segundo semestre, cuando terminen los compromisos deportivos que hoy lo tienen al frente del equipo cafetero. Recién ahí, el técnico argentino estaría dispuesto a escuchar ofertas o, al menos, a evaluar su futuro.

Más allá del gusto futbolístico de Riquelme por el DT, en Boca también saben que los tiempos pueden cambiar si Úbeda no logra revertir el presente y su ciclo se corta antes de mitad de año. Ahí se abre un dilema clásico: o buscan un técnico definitivo de inmediato, lo que en los hechos obligaría a descartar la opción Lorenzo por una cuestión de agenda; o ir por un interinato hasta el final del semestre.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia. Foto: Reuters

En el caso de que prevalezca la segunda opción, una certeza emerge de la mesa chica del Xeneize: Mariano Herrón no sería el elegido para hacerse cargo del plantel profesional, porque la intención es que siga al mando de la Reserva.

Úbeda, ante los malos resultados y el peligro de su salida

Mientras el tema se instala, Úbeda también se refirió al clima en las tribunas tras el empate ante Gimnasia de Mendoza: “Me pone mal la reprobación porque es lógico que el hincha exija y quiera ganar”, reconoció.

En lo inmediato, el panorama es bastante claro: el entrenador necesita triunfos para calmar el malestar y sostenerse. Cada derrota es un paso más hacia un destino que hoy parece inevitable. En Boca el margen es corto y el semestre largo. Los resultados de los próximos partidos pueden definir más de lo que indican los contratos.