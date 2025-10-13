Boca Juniors confirmó la lesión de rodilla de Alan Velasco: cuánto tiempo estará inactivo

Desde que llegó al Xeneize, el volante es mirado de reojo por la impresionante suma que gastó el club en su traspaso -10 millones de dólares- y su bajo rendimiento. A eso, ahora se le suma una lesión.

Alan Velasco y una lesión que lo marginará de importantes partidos en Boca. Foto: IMAGO/HMB-Media via Reuters Conn

Alan Velasco jamás pudo hacer pie en Boca Juniors desde que el club de La Ribera le compró su pase al Dallas de Estados Unidos. Del penal errado frente a Alianza Lima que dejó afuera de la Copa Libertadores al Xeneize a una lesión reciente, son muchos los episodios negativos del ex Independiente en menos de un año.

Velasco sufrió una distensión en el ligamento izquierdo de su rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de la competencia durante al menos dos meses. Esta situación deja al volante ofensivo con grandes chances de perderse el resto del Torneo Clausura 2025, justo cuando el equipo afronta una etapa decisiva de la temporada.

Alan Velasco se perderá el tramo final del Torneo Clausura. Foto: Instagram @bocajrs

El incidente que provocó la lesión de Velasco ocurrió durante una práctica en el predio de Ezeiza tras un choque con Tomás Belmonte que le impidió completar la sesión de entrenamiento. Posteriormente, el futbolista fue visto utilizando una férula en la pierna al salir del velatorio en La Bombonera de Miguel Ángel Russo.

El parte médico, difundido este lunes por el departamento del club, confirmó la gravedad de la dolencia y el extenso período de recuperación que deberá afrontar el jugador. La buena noticia es que el delantero, que lleva 30 partidos jugados en Boca con apenas un gol y dos asistencias, no sufrió una lesión que requiera cirugía.

Quién reemplazará a Alan Velasco en Boca Juniors

Con la fase regular programada para concluir a mediados de noviembre y los playoffs en el horizonte, la ausencia del mediocampista obliga al cuerpo técnico a replantear la estrategia para los próximos compromisos. De esta manera, el chileno Carlos Palacios, quien participó en la última práctica, se perfila como principal candidato para ocupar el lugar de Velasco en el once titular de cara al partido frente a Belgrano, previsto para el sábado 18 de octubre a las 18 horas en La Bombonera.

Así, Boca pierde con esta lesión a uno de los pocos futbolistas que aportan una buena opción de recambio, teniendo en cuenta que este es, tal vez, uno de los problemas más grandes que afronta el plantel: no encuentra muchas soluciones desde el banco cuando las cosas no salen.

Carlos Palacios será el reemplazante de Alan Velasco. Foto: NA

Principalmente en la ofensiva, donde tampoco tiene a disposición a Edinson Cavani. Y en el banco, en el próximo partido, no tendrá más que a Exequiel Zeballos y Lucas Janson.