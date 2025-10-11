Con un emotivo minuto de silencio, Boca volvió a los entrenamientos tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El equipo ahora comandado por Claudio Úbeda retomó las tareas. En lo futbolístico, Edinson Cavani volvió a entrenarse de manera diferenciada ante una recaída en su lesión en el psoas.

Minuto de silencio en el entrenamiento de Boca en honor a Miguel Ángel Russo. Foto: X @BocaJrsOficial

Tras unas duras jornadas marcada por la muerte de Miguel Ángel Russo, el plantel de Boca Juniors volvió este sábado a los entrenamientos. Las banderas del club, de Argentina y de AFA se pudieron ver a media asta en el predio de Ezeiza y las prácticas empezaron con un emotivo minuto de silencio.

“El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros. Todo se cura por amor”, expresaron las redes sociales del club.

Minuto de silencio en el entrenamiento de Boca en honor a Miguel Ángel Russo. Video: X @BocaJrsOficial

Dejando de lado la desolación tras el fallecimiento del querido entrenador de 69 años, el equipo ahora comandado por Claudio Úbeda retomó las tareas. En lo futbolístico, Edinson Cavani volvió a entrenarse de manera diferenciada ante una recaída en su lesión en el psoas.

La situación de Cavani preocupa en Boca

El uruguayo llegó con lo justo para estar en el banco contra Newell’s, pero la goleada le permitió a Úbeda no arriesgarlo y darle tiempo para su recuperación. Sin embargo, el experimentado delantero se resintió y podría estar más tiempo fuera de las canchas.

El último partido de Cavani en Boca fue hace casi un mes: el empate ante Rosario Central en Arroyito, la tarde de la recepción de la gente “canalla” a Miguel.

Edinson Cavani en el entrenamiento de Boca Foto: Instagram @cavaniofficial21

En este contexto, el uruguayo podría perderse no solo el partido ante Belgrano (sábado 18 de octubre), sino también el duelo ante Estudiantes (domingo 2). De esta manera, llegaría con poco ritmo futbolístico al Superclásico ante River (domingo 9).

Mientras tanto, este domingo el plantel tendrá el día libre y retomará los entrenamientos el lunes para poner la cabeza definitivamente en el encuentro ante el “Pirata”.