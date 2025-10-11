Atento Racing: CONMEBOL podría cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Si bien ya habían anunciado la ciudad que recibiría la definición del certamen continental, complicaciones extra futbolísticas podrían obligar a buscar otro sitio.

Gustavo Costas, director técnico. Foto: EFE

Racing Club es el único representante de Argentina en la Copa Libertadores 2025, luego de alcanzar las semifinales. En caso de lograr superar a Flamengo de Brasil, podrá acceder a su segunda final en la competencia. En este marco, hay incertidumbre sobre la sede que había elegido CONMEBOL previamente.

El partido final se disputará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, tal como se había confirmado semanas atrás. Sin embargo, las autoridades de la entidad deportiva analizan modificar el lugar en donde se disputará la definición de la Copa Libertadores 2025.

Estadio Monumental de Lima, Perú, fútbol internacional, NA

Según informó el medio peruano RPP, la Conmebol estaría evaluando alternativas ante la compleja situación política que atraviesa Perú tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo mandatario.

Si bien desde el Club Universitario aclararon que no recibieron notificación oficial sobre un posible cambio y que continúan trabajando con el cronograma establecido, la incertidumbre crece.

No sería la primera vez que la Conmebol modifica la sede de una final por razones políticas, ya que en 2019, el partido decisivo entre Flamengo y River también debió cambiar de escenario. Originalmente iba a jugarse en Santiago de Chile, pero las protestas sociales en ese país forzaron su traslado al propio Estadio Monumental de Lima.

Enzo Pérez en la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo, REUTERS

A seis años de aquel episodio, la historia podría repetirse. Lima, que supo albergar una final histórica, podría perder la organización de la definición más importante del continente si persiste la crisis institucional. Conmebol aún no tomó una resolución definitiva, pero las evaluaciones están en curso y no se descarta que la final de la Libertadores deba disputarse en una nueva sede.

¿Por qué la final de la Copa Libertadores se podría jugar en Argentina?

La posibilidad de que Buenos Aires vuelva a albergar la final de la Copa Libertadores comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, ya que si la Conmebol finalmente decide mudar el partido decisivo desde Lima, la capital argentina aparece como una candidata natural, gracias a un protocolo interno del organismo.

El estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores. Foto: Reuters

El mismo establece que: “En caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la sede anterior”. Ese antecedente convierte automáticamente al estadio Monumental, escenario de la definición de 2024 entre Botafogo y Atlético Mineiro, en una alternativa para recibir nuevamente el evento más importante del continente.

El organismo ya aplicó esa misma norma este año para la final de la Copa Sudamericana, que se trasladó de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a Asunción, la sede del año anterior. Sin embargo, la capital paraguaya podría volver a competir por el evento, ya que, según informó el medio brasileño Planeta de Futebol, también se postularía para recibir la final de la Libertadores.