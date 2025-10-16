Cambios en el plantel de Boca: quiénes son los jugadores que abandonarían el club en diciembre

Para algunos, sus vínculos finalizan a fin de año, mientras que otros no serían tenidos en cuenta y ya buscan un nuevo destino.

Entrenamiento de Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

A poco más de dos meses para que termine el 2025, en Boca ya saben que no contarán con varios jugadores del plantel para el año que viene. Para algunos, sus vínculos finalizan en diciembre, mientras que otros no serían tenidos en cuenta y ya buscan un nuevo destino.

Quien dijo adiós de manera anticipada fue Sergio Romero. El arquero se desvinculó del “Xeneize” para firmar con Argentinos Juniors. “Chiquito” había perdido terreno tras una nueva operación en su rodilla y luego de su pelea con un hincha en plena Bombonera.

Sergio "Chiquito" Romero firmó contrato con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2025. Foto: X @AAAJoficial

Mientras tanto, hay casos puntuales que ya se hacen la idea de que no volverán a vestir la camiseta azul y oro durante 2026.

Quiénes son los jugadores que no seguirán en Boca en 2026

Arqueros

Ya sin “Chiquito” Romero, el próximo arquero en irse de Boca sería Javier García, cuyo vínculo termina a fin de año. Por otro lado, si bien se habló sobre la posibilidad de una salida a préstamo de Leandro Brey, en el club lo ven como el futuro guardián del arco “xeneize”, por lo que podría tener más protagonismo en 2026.

Defensores

Cristian Lema es uno de los defensores que abandonarán la institución. El defensor central se entrena desde hace meses en solitario y a a contraturno. Al no poder arreglar su rescisión ya con el mercado de junio cerrado, optó por quedarse hasta diciembre, mes en el que finaliza su contrato.

Otro que dirá adiós es Frank Fabra. Si bien este año jugó 4 partidos y es la alternativa a Lautaro Blanco en el lateral izquierdo tras la salida de Marcelo Saracchi, tanto el futbolista como los dirigentes e incluso los hinchas creen que que su ciclo está cumplido, por lo que se irá libre a fin de año.

Frank Fabra. Foto: Instagram @fabra18

En el otro lateral, el derecho, también podrían darse movimientos. Tanto Luis Advíncula como Lucas Blondel buscan continuidad tras perder el puesto con Juan Barinaga. En las últimas horas, se rumoreó de un interés de Alianza Lima por el “Rayo”, aunque desde el “Xeneize” aseguran que todavía llegó una oferta formal.

Mediocampistas

Ignacio Miramón finalizará su préstamo desde el Lille francés y no hay vistas para una renovación. El volante no juega desde abril y su futuro está fuera de Boca.

Quien tampoco es tenido en cuenta es Agustín Martegani. El volante, que jugó 14 partidos desde su llegada a mediados de 2024, tiene contrato hasta 2028, por lo que podría salir a préstamo.

También existe la posibilidad de la partida de Kevin Zenón, quien estuvo cerca de dejar el “Xeneize” en junio.

Delanteros

Si bien la idea de la dirigencia de Boca es mantener a los delanteros que están y quizás sumar alguna cara nueva, Exequiel Zeballos aparece como uno de los nombres que podrían abandonar el club ante una posible oferta.