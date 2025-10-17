Franco Colapinto terminó 16° en una accidentada práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Franco Colapinto finalizó 16° en la primera y única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. El más rápido fue Lando Norris, de MacLaren.

El piloto argentino quedó una posición por delante de Pierre Gasly, su compañero en la escudería Alpine.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: X @AlpineF1Team

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14.00 a 14.30

Clasificación: 18.00 a 19.00

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16.00

Los horarios corresponden a la Argentina.

Noticia en desarrollo...