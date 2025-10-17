Franco Colapinto terminó 16° en una accidentada práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos
El piloto argentino quedó una posición por delante de Pierre Gasly, su compañero en Alpine.
Franco Colapinto finalizó 16° en la primera y única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. El más rápido fue Lando Norris, de MacLaren.
El piloto argentino quedó una posición por delante de Pierre Gasly, su compañero en la escudería Alpine.
Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de Estados Unidos
Viernes 17 de octubre
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14.00 a 14.30
- Clasificación: 18.00 a 19.00
- Domingo 19 de octubre
Carrera: 16.00
- Los horarios corresponden a la Argentina.
Noticia en desarrollo...