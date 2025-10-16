Franco Colapinto reveló las claves de su renovación en Alpine: “dimos un paso adelante, pero...”

El piloto argentino habló con la prensa previo a afrontar el Gran Premio de Estados Unidos. Se refirió a su futuro y a la definición del campeonato de pilotos.

Franco Colapinto Foto: @colapintofiles

Franco Colapinto habló en la previa de su presentación en el Gran Premio de Estados Unidos, donde su auto portará un ploteo especial en alusión a Mercado Libre. El argentino busca sumar sus primeros puntos en la escudería francesa y encaminar la renovación de su contrato de cara a la temporada que viene.

“Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando y creciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación es alta”, aseguró el piloto argentino al ser preguntado por la continuidad en Alpine. Su futuro no está definido todavía, aunque la opinión del equipo sobre su desempeño es positiva.

La escudería francesa viene lidiando con problemas en el coche este año. Ocupan el último lugar de la clasificación de constructores con solo 20 puntos. Sin embargo, el argentino conserva la esperanza: “estoy seguro de que el año que viene será importante mantener esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido”.

El nuevo diseño de Alpine, con la presencia de Mercado Libre. Foto: X AlpineF1Team

El campeonato de pilotos entró su última etapa y su definición promete ser emocionante. A 6 carreras del final, 63 puntos separan a los primeros tres pilotos. Sin embargo, Colapinto evadió la responsabilidad de jugarse por uno: “la pelea está entre los McLaren y Verstappen, pero no voy a decir un nombre.”

Por último, el pilarense se refirió a los problemas de fiabilidad y su evolución dentro del equipo que conduce Flavio Briatore: “Desde la pausa de verano hasta hoy encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos”

La Fórmula 1 inicia su gira por el continente américano. Luego de la carrera en Austin, vendrán Mexico, Brasil y otra visita a Estados Unidos, pero esta vez en Las Vegas. El final de la temporada será en Catar y Abu Dabi, donde se espera que tenga lugar la definición del campeonato.

Franco Colapinto Foto: @colapintofiles

Las esperanzas del argentino están puestas en sumar algún punto en las carreras restantes. Especialmente, en la de este fin de semana, con un circuito que favorece a Alpine a pesar de tener serias desventajas con respecto a los otras escuderías de la parrilla.