Racing y Nike firmaron un contrato millonario: todos los detalles del acuerdo

La Academia comunicó que a partir de 2026 utilizará la indumentaria de la empresa estadounidense. Hasta entonces, seguirá con Kappa. Será el único grande del futbol argentino en llevar la pipa en su pecho.

Racing - Nike Foto: @RacingClub

Racing Club anunció que la marca estadounidense Nike será la encargada de la vestimenta deportiva del club. El contrato entrará en vigencia en abril de 2026 e irá hasta diciembre de 2028 por lo menos. Diego Milito, Presidente de la institución, viajó a las oficinas en Portland para firmar el acuerdo.

Aunque no hubo confirmación oficial desde las partes implicadas, se rumorea que será la vinculación mejor pagada del futbol argentino, superando los acuerdos de River y Boca con la empresa alemana Adidas. Racing recibiría la suma de dos millones de dólares anuales.

La marca de la pipa volverá a vestir a uno de los grandes del futbol argentino. El último había sido San Lorenzo en 2024 y anteriormente había vestido a Boca hasta 2020. Nike y la Academia ya estuvieron relacionados durante 2006, 2007 y 2008. Sin embargo, no es un recuerdo feliz para los hinchas albicelestes: en esas épocas el club estaba gerenciado, Racing se jugaba la permanencia, y se salvó del descenso tras vencer a Belgrano de Córdoba en la Promoción 2008 con gol de Maxi Moralez.

Gustavo Costas Foto: NA

Los detalles del acuerdo

Desde las redes de la institución comunicaron que el acuerdo incluye no solo la vestimenta para la primera división masculina, sino también la indumentaria de juego y entrenamiento para el futbol femenino, todas las divisiones formativas, otros deportes y una línea exclusiva de lifestyle destinada a los hinchas.

Cómo el acuerdo está realizado con la línea internacional de la marca la cantidad de indumentaria disponible a la venta será considerablemente superior, tendrá locales comerciales en todos los shoppings del país y puntos de venta propios. Además, la calidad de la indumentaria será internacional, que es la más alta que tiene la marca.

Este punto es de suma importancia para los hinchas, ya que fue una crítica frecuente de los fanáticos cuervos, que se quejaban de las dificultades para encontrar ropa del club cuando estaban asociados con Nike, pero en ese caso el acuerdo era con el departamento local de la empresa.

Racing Club vs. San Lorenzo, fútbol argentino, NA

Racing seguirá con la empresa italiana Kappa durante lo que queda del año y hasta abril de 2026, por lo que será encargada de proveer la indumentaria para los partidos claves que quedan en el año: las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo y la recta final del campeonato local.