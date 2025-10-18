Franco Colapinto quedó afuera en la Q2 y largará 15° en el Gran Premio de Estados Unidos: cuándo y a qué hora es la carrera

El piloto argentino terminó por detrás de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quien finalizó 14°. Max Verstappen se llevó la “pole”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Franco Colapinto no superó el segundo corte de la clasificación al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 y largará 15° en la carrera principal. El piloto argentino terminó por detrás de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quien finalizó 14°. En tanto, Max Verstappen se llevó la “pole”.

Apenas iniciada, la clasificación estuvo frenada por la bandera roja, ya que Isack Hadjar (Racing Bulls) chocó con la pared en el sector de curvas rápidas durante su primera vuelta.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Con gomas blandas, Colapinto realizó un tiempo de 1:34.671 quedando por delante de Gabriel Bortoleto (Sauber), quien en ese momento era el peor tiempo de la clasificación.

El piloto argentino finalizó la Q1 15°, al borde de la desclasificación, pero una mala última vuelta de Alex Albon, su excompañero en Williams Racing, le permitió meterse en el segundo corte.

Los eliminados fueron: Isack Hadjar (20°-Racing Bulls), Alex Albon (19°-Williams Racing), Lance Stroll (18°-Aston Martin), Esteban Ocon (17°-Haas) y Gabriel Bortoleto (16°-Sauber).

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Fue mala la salida de Alpine en la Q2, donde tanto Colapinto como Gasly marcaron flojos tiempos, ocupando los últimos dos lugares.

Los eliminados fueron: Nicolas Hülkenberg (11°-Sauber), Liam Lawson (12°-Racing Bulls), Yuki Tsunoda (13°-Red Bull), Pierre Gasly (14°-Alpine) y Franco Colapinto (15°-Alpine).

Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido de la tarde en Austin, Texas. Detrás del neerlandés se ubicaron: Lando Norris (2°-McLaren), Charles Leclerc (3°-Ferrari), George Russell (4°-Mercedes), Lewis Hamilton (5°-Ferrari), Oscar Piastri (6°-McLaren), Kimi Antonelli (7°-Mercedes), Oliver Bearman (8°-Haas), Carlos Sains (9°-Williams Racing) y Fernando Alonso (10°-Aston Martin).

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La carrera principal tendrá lugar este domingo 19 de octubre a las 16 (hora argentina).