Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino de Alpine largará 15° en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Franco Colapinto protagonizará este domingo 19 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto argentino largará 15°, posición que logró en la clasificación disputada el sábado. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, se ubicará en la parrilla una posición por delante.

Max Verstappen, de Red Bull, largará primero en el GP de Estados Unidos. Detrás del neerlandés se ubicarán Lando Norris (2°-McLaren), Charles Leclerc (3°-Ferrari), George Russell (4°-Mercedes) y Lewis Hamilton (5°-Ferrari).

En el Circuito de las Américas en Austin, Texas, Colapinto ocupó el decimocuarto puesto en la carrera sprint, que contó con una caótica largada, en la cual el monoplaza del pilarense sufrió la pinchadura de una de sus ruedas.

El GP de Estados Unidos le trae lindos recuerdos al pilarense, ya que allí sumó 1 punto en su temporada debut en la Fórmula 1 con Williams Racing, además de las 4 unidades que logró en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La carrera principal tendrá lugar este domingo 19 de octubre a las 16 (hora argentina). Se podrá ver en vivo con transmisión de ESPN, Star+ y F1 TV Pro. En cable convencional, podrá seguirse a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+.

La parrilla de largada para el GP de Estados Unidos