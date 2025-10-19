Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos
Franco Colapinto protagonizará este domingo 19 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto argentino largará 15°, posición que logró en la clasificación disputada el sábado. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, se ubicará en la parrilla una posición por delante.
Max Verstappen, de Red Bull, largará primero en el GP de Estados Unidos. Detrás del neerlandés se ubicarán Lando Norris (2°-McLaren), Charles Leclerc (3°-Ferrari), George Russell (4°-Mercedes) y Lewis Hamilton (5°-Ferrari).
En el Circuito de las Américas en Austin, Texas, Colapinto ocupó el decimocuarto puesto en la carrera sprint, que contó con una caótica largada, en la cual el monoplaza del pilarense sufrió la pinchadura de una de sus ruedas.
El GP de Estados Unidos le trae lindos recuerdos al pilarense, ya que allí sumó 1 punto en su temporada debut en la Fórmula 1 con Williams Racing, además de las 4 unidades que logró en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos
La carrera principal tendrá lugar este domingo 19 de octubre a las 16 (hora argentina). Se podrá ver en vivo con transmisión de ESPN, Star+ y F1 TV Pro. En cable convencional, podrá seguirse a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+.
La parrilla de largada para el GP de Estados Unidos
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)